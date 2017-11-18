Лотте — Меппен прогноз и ставки от профессионала 18.11.17

Футболисты клуба Лотте готовятся до 18.11.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Меппен. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 16:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Лотте – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Ставки на футбольную встречу Лотте – Меппен уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

По меркам национального чемпионата Лотте это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Лотте является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Лотте пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Меппен пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Меппен находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Меппен намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Меппен в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Между командами Лотте и Меппен всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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