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|Спартак
|16.11 19:30 по МСК.
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|16.11 22:00 по МСК.
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|17.11 04:00 по МСК.
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|17.11 20:30 по МСК.
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|Реймс
|17.11 22:00 по МСК.
|Париж
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|18.11 12:00 по МСК.
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|19.11 14:30 по МСК.
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|19.11 17:00 по МСК.
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"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
Главный арбитр матча Бёрнли – Суонси в 18:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 18 ноября и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Суонси на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Суонси – девять против двух.
Ставки на футбольную встречу Бёрнли – Суонси уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.9. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.2, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.6.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Бёрнли уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Бёрнли сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Бёрнли не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
На выезде футбольный клуб Суонси выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Суонси выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Суонси добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Хозяева матча Бёрнли – Суонси предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Бёрнли больше 1.5 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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