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|Спартак
|16.11 19:30 по МСК.
|Лада
Продлит ли "Спартак" свою беспроигрышную серию еще на один матч или все-таки "Лада" наконец-то соберется? Наши эксперты делают свой прогноз на это противостояние
|Химки М
|16.11 20:00 по МСК.
|Маккаби
В четверг 16 ноября в раках регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» будут принимать израильский «Маккаби». Обе команды накануне потерпели поражения, поэтому будут стараться вернуться на победную тропу. Кому удастся это сделать? Попробуем разобраться.
|Пау
|16.11 22:00 по МСК.
|Саннойс
В ожидании "большого футбола" выходных дней продолжаем искать варианты в низших лигах
|Виннипег
|17.11 04:00 по МСК.
|Филадельфия
У Филадельфии в списке травмированных два игрока: Патрик, Макдоналд. Как это скажется на игре команды? Читайте в прогнозе
|Дармштадт
|17.11 20:30 по МСК.
|Сандхаузен
Разбираем и анализируем матч Второй немецкой Бундеслиги: "Дармштадт" принимает "Зандхаузен"
|Реймс
|17.11 22:00 по МСК.
|Париж
Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
|Энергия
|18.11 12:00 по МСК.
|ЦСКА
За последние 6 туров чемпионата России ЦСКА одержал всего одну победу. "Армейцы" выпали из золотой гонки?
|Кротоне
|19.11 14:30 по МСК.
|Дженоа
"Дженоа" проведет первый матч под руководством нового тренера. Кто он и чего ожидать?
|Беневенто
|19.11 17:00 по МСК.
|Сассуоло
"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
Хозяев матча Кристал Пэлас – Эвертон 18.11.2017 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 18:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Кристал Пэлас – Эвертон практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.8. Хозяева получили на свою победу котировку 1.8, а на гостей идет прием ставок по 4.3.
Свой последний матч клуб Кристал Пэлас провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Кристал Пэлас крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
Сейчас футбольный клуб Эвертон пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Эвертон одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Эвертон забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
На поединок Кристал Пэлас – Эвертон идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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