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|Спартак
|16.11 19:30 по МСК.
|Лада
Продлит ли "Спартак" свою беспроигрышную серию еще на один матч или все-таки "Лада" наконец-то соберется? Наши эксперты делают свой прогноз на это противостояние
|Химки М
|16.11 20:00 по МСК.
|Маккаби
В четверг 16 ноября в раках регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» будут принимать израильский «Маккаби». Обе команды накануне потерпели поражения, поэтому будут стараться вернуться на победную тропу. Кому удастся это сделать? Попробуем разобраться.
|Пау
|16.11 22:00 по МСК.
|Саннойс
В ожидании "большого футбола" выходных дней продолжаем искать варианты в низших лигах
|Виннипег
|17.11 04:00 по МСК.
|Филадельфия
У Филадельфии в списке травмированных два игрока: Патрик, Макдоналд. Как это скажется на игре команды? Читайте в прогнозе
|Дармштадт
|17.11 20:30 по МСК.
|Сандхаузен
Разбираем и анализируем матч Второй немецкой Бундеслиги: "Дармштадт" принимает "Зандхаузен"
|Реймс
|17.11 22:00 по МСК.
|Париж
Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
|Энергия
|18.11 12:00 по МСК.
|ЦСКА
За последние 6 туров чемпионата России ЦСКА одержал всего одну победу. "Армейцы" выпали из золотой гонки?
|Кротоне
|19.11 14:30 по МСК.
|Дженоа
"Дженоа" проведет первый матч под руководством нового тренера. Кто он и чего ожидать?
|Беневенто
|19.11 17:00 по МСК.
|Сассуоло
"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
В 18:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Ливерпуль – Саутгемптон. Футбольный поединок запланировали на 18-го ноября 2017 года, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Самый большой коэффициент в матче Ливерпуль – Саутгемптон идет на гостей и составляет 3.87, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.4. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Ливерпуль уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Ливерпуль сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Ливерпуль не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
На выезде футбольный клуб Саутгемптон выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Саутгемптон выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Саутгемптон добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Ливерпуль – Саутгемптон встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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