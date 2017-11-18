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Лариса — Аполлон Смирнис прогноз специалиста 18.11.17

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Лариса — Аполлон Смирнис прогноз специалиста 18.11.17

В последнем противостоянии Лариса – Аполлон Смирнис свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 18.11.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 18:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Лариса обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Гости футбольного поединка Лариса – Аполлон Смирнис получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Лариса отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Лариса еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Лариса пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Аполлон Смирнис сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Аполлон Смирнис имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Аполлон Смирнис покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

На поединок Лариса – Аполлон Смирнис идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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