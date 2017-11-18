Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Спартак
|16.11 19:30 по МСК.
|Лада
Продлит ли "Спартак" свою беспроигрышную серию еще на один матч или все-таки "Лада" наконец-то соберется? Наши эксперты делают свой прогноз на это противостояние
|Химки М
|16.11 20:00 по МСК.
|Маккаби
В четверг 16 ноября в раках регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» будут принимать израильский «Маккаби». Обе команды накануне потерпели поражения, поэтому будут стараться вернуться на победную тропу. Кому удастся это сделать? Попробуем разобраться.
|Пау
|16.11 22:00 по МСК.
|Саннойс
В ожидании "большого футбола" выходных дней продолжаем искать варианты в низших лигах
|Виннипег
|17.11 04:00 по МСК.
|Филадельфия
У Филадельфии в списке травмированных два игрока: Патрик, Макдоналд. Как это скажется на игре команды? Читайте в прогнозе
|Дармштадт
|17.11 20:30 по МСК.
|Сандхаузен
Разбираем и анализируем матч Второй немецкой Бундеслиги: "Дармштадт" принимает "Зандхаузен"
|Реймс
|17.11 22:00 по МСК.
|Париж
Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
|Энергия
|18.11 12:00 по МСК.
|ЦСКА
За последние 6 туров чемпионата России ЦСКА одержал всего одну победу. "Армейцы" выпали из золотой гонки?
|Кротоне
|19.11 14:30 по МСК.
|Дженоа
"Дженоа" проведет первый матч под руководством нового тренера. Кто он и чего ожидать?
|Беневенто
|19.11 17:00 по МСК.
|Сассуоло
"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
В последнем противостоянии Лариса – Аполлон Смирнис свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 18.11.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 18:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Лариса обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Гости футбольного поединка Лариса – Аполлон Смирнис получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Лариса отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Лариса еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Лариса пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Аполлон Смирнис сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Аполлон Смирнис имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Аполлон Смирнис покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
На поединок Лариса – Аполлон Смирнис идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq