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|16.11 19:30 по МСК.
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|16.11 22:00 по МСК.
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В последнем противостоянии Динамо Батуми – Сабуртало Тбилиси свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 18 ноября у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 19:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Динамо Батуми обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Букмекеры считают фаворитом поединка Динамо Батуми – Сабуртало Тбилиси гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.87. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.
Футбольный клуб Динамо Батуми в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Динамо Батуми сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Динамо Батуми выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Динамо Батуми не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
За последние четыре недели футбольному клубу Сабуртало Тбилиси пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Сабуртало Тбилиси находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Сабуртало Тбилиси намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Сабуртало Тбилиси в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Так как хозяева поединка Динамо Батуми – Сабуртало Тбилиси сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Динамо Батуми.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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