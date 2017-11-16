Аль-Хиляль (Сау) — Урава (Япо) прогноз профессионала 18.11.17

В 19:15 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Аль-Хиляль (Сау) – Урава (Япо). Футбольный поединок запланировали на 18 ноября, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Аль-Хиляль (Сау) – Урава (Япо), занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Аль-Хиляль (Сау) уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Аль-Хиляль (Сау) сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Аль-Хиляль (Сау) не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Урава (Япо). Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Урава (Япо) продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Урава (Япо) крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Учитывая статистику личных встреч Аль-Хиляль (Сау) – Урава (Япо), футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Урава (Япо) еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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