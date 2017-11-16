Фулхэм — Дерби Каунти: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 18.11.17

Футболисты клуба Фулхэм готовятся до 18 ноября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Дерби Каунти. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 20:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Фулхэм – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Поставить на хозяев матча Фулхэм – Дерби Каунти можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

В прошлом поединке футбольного клуба Фулхэм основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Фулхэм будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Фулхэм есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Дерби Каунти может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Дерби Каунти надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Дерби Каунти имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Так как хозяева поединка Фулхэм – Дерби Каунти сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Фулхэм.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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