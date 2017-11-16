Фейеноорд — Венло прогноз специалиста на матч 18.11.17

Футболисты клуба Фейеноорд готовятся до 18 ноября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Венло. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 20:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Фейеноорд – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Самый большой коэффициент в матче Фейеноорд – Венло идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.

Если раньше футбольный клуб Фейеноорд ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Фейеноорд в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Фейеноорд стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

После того, как футбольный клуб Венло выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Венло удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Учитывая статистику личных встреч Фейеноорд – Венло, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Венло еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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