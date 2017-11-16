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Бреда — Аякс прогноз и ставки от профессионала 18.11.17

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Прогнозы на сегодня:
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# Реймс 17.11 22:00 по МСК. Париж #
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Прогноз от наших экспертов
Бреда — Аякс прогноз и ставки от профессионала 18.11.17

18 ноября состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Бреда – Аякс. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Бреда, а вот игроки ФК Аякс смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 22:45 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Бреда – Аякс, занизив на них коэффициент до 1.95. Поставить на ничью можно по 3.45, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.

По меркам национального чемпионата Бреда это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Бреда является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Бреда пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Аякс построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Аякс выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Бреда – Аякс не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Так как хозяева поединка Бреда – Аякс сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Бреда.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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