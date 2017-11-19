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Футболисты клуба Криcиума готовятся до 19.11.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сеара. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 00:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Криcиума – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Криcиума – Сеара практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.45. Хозяева получили на свою победу котировку 1.95, а на гостей идет прием ставок по 4.1.
На своем поле футбольный клуб Криcиума не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Криcиума находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Криcиума в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
На выезде футбольный клуб Сеара выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Сеара выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Сеара добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Криcиума – Сеара, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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