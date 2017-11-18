Амур — Динамо Москва прогноз специалиста 18.11.17

Команда Амур и команда Динамо Москва, которые встретятся в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата КХЛ, являются известными хоккейными клубами с богатой историей. Каждый год противостояние этих клубов становится настоящим украшением чемпионата, так как за игрой следит большое количество болельщиков, среди которых не только любители хоккея на стадионе, но и болельщики, наблюдающие за противостоянием команд с экранов телевизоров. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают хороший хоккей. Команда Амур и команда Динамо Москва занимают высокие места в турнирной таблице, которые позволяют им претендовать на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Напомним, что сейчас в КХЛ большая конкуренция, и попасть в плей-офф будет непросто. Наши эксперты полагают, что для этого хоккеистам придется продемонстрировать все свое мастерство, так как понадобиться показывать стабильные результаты на протяжении всего оставшегося сезона. Мы полагаем, что сегодняшний матч должен получиться насыщенным и результативным, так как оба коллектива не привыкли отступать перед трудностями, а привыкли действовать решительно, настраивая себя только на победу в каждом матче. Наши эксперты ожидают, что хоккейные болельщики получат настоящее удовольствие от просмотра этого матча. Поэтому с нетерпением ждем начала игры.

В матче, где между собой сыграют известные клубы КХЛ – команда Амур и команда Динамо Москва, эксперты нашего ресурса ожидают напряженную борьбу на протяжении всего матча. Обе команды сейчас вышли на пик формы, о чем свидетельствуют их результаты в чемпионате. Помимо этого, наставники команд заявили, что в очном противостоянии оба клуба будут играть сильнейшими составами, так как результат матча имеет ключевое значение для распределения сил в турнирной таблице. Стоит напомнить, что команда Амур и команда Динамо Москва находятся в числе клубов, претендующих на попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона. Из этого следует, что командам необходимо показывать качественный хоккей и добиваться побед во всех матчах, в которых они принимают участие. Все это наталкивает наших экспертов на мысль, что сегодня на ледовой площадке команды Амур будет очень и очень горячо. Статистика противостояний этих хоккейных клубов говорит о том, что матчи с их участием проходят в бескомпромиссной борьбе, а из этого следует, что сегодняшняя игра вряд ли станет исключением, так как и одной, и другой команде необходимы очки, чтобы как можно более комфортно чувствовать себя в турнирной таблице регулярного чемпионата. Поэтому, мы полагаем, что болельщики должны остаться довольны сегодняшней игрой, так как оба клуба приложат максимум усилий для победы, следовательно, игра будет зрелищной.

Не всегда букмекеры верно оценивают шансы команд на успех в определенном матче. Важно понимать, что в букмекерских конторах тоже работают люди, которые тоже анализируют матчи, выставляя коэффициенты в соответствии со своим видением шансов команд на успех в том или ином поединке. Итак, мнения букмекеров и мнение экспертов нашего ресурса относительно фаворита в противостоянии команды Амур и команды Динамо Москва – отличаются. Наши эксперты полагают, что команды вполне могут сыграть вничью в этой игре, так как сейчас по силам примерно равны друг другу, да и в очных противостояниях между этими хоккейными клубами частенько бывают ничейные результаты. Кроме этого, сейчас турнирная ситуация такова, что ничья позволит командам получить дополнительные баллы, которые в турнирной таблице КХЛ точно не будут лишними. Однако, букмекеры полагают, что у хозяев площадки больше шансов на успех в этой игре. Букмекеры предлагают заниженный коэффициент на победу хозяев площадки. Наши эксперты, несмотря на мнение букмекеров, советуют делать ставки на плюсовую фору гостей, так как между командами нет такой пропасти в классе, как показывают букмекеры, и хоккеисты команды Динамо Москва вполне способны побороться за результат в этом матче. Еще мы думаем, что матч будет небыстрым, так как хоккеистам одной и другой команд нет необходимости разгонять темп, так что, общий тотал заброшенных шайб можно попробовать заиграть на меньше.

Игра завершиться победой Амур — 1.9, никто не победит в игре — 3.6, игра завершиться победой Динамо Москва — 4.2.

Не всегда матчи регулярного чемпионата КХЛ получаются зрелищными и динамичными. Иногда хоккеисты играют в защитный хоккей, и победитель определяется одним точным попаданием за всю игру. Вообще, чемпионат КХЛ является одним из наименее предсказуемых чемпионатов. Здесь выступают одни из лучших европейских и азиатских хоккейных клубов, в которых играют профессиональные хоккеисты. Все команды – настоящие чемпионы, поэтому выбрать из них наиболее достойные хоккейные клубы, которые сыграют между собой за Кубок Гагарина – довольно непросто. Именно для этого необходим регулярный сезон, по ходу которого клубы, не выдерживающий темп чемпионата, а также клубы, испытывающие определенные проблемы – отсеются, а в плей-офф примут участие действительно лучшие из лучших, которые позволят болельщикам наслаждаться качественным и результативным хоккеем. Наши эксперты полагают, что к таким командам можно вполне отнести команду Амур и команду Динамо Москва, поэтому, любители хоккея могут понаблюдать за противостоянием сильных клубов КХЛ уже сейчас, не дожидаясь, начала плей-офф.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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