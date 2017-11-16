Куньлунь РС — СКА прогноз профессионала на матч КХЛ 18.11.17

Матч, в котором между собой встретятся хоккеисты команды Куньлунь РС и хоккеисты команды СКА должен получиться просто отличным. Обе команды сейчас находятся на подъеме, об этом свидетельствуют их матчи в чемпионате КХЛ. Сейчас как раз самое время стабильно набирать очки, чтобы к концовке регулярного сезона чувствовать себя уверенно в турнирной таблице, и не откладывать завоевание путевки в плей-офф на последнюю игру. По словам наставников команд, сейчас хоккеисты вышли на пик формы, поэтому команды могут обыграть практически любой клуб чемпионата КХЛ. Но, любой обыгрывать не надо, сейчас, как раз, командам предоставляется отличный шанс обыграть одного из наиболее принципиальных соперников. Напомним, что взаимоотношения между командой Куньлунь РС и командой СКА – далеко недружеские. Оба клуба постоянно соперничают между собой в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также нередко встречаются в финальных стадиях плей-офф. Наши эксперты считают, что сегодняшний матч будет очень непростым для хоккеистов обеих команд, так как сейчас клубам важно не терять очки в турнирной таблице, а наоборот – наращивать преимущество, чтобы перед матчами плей-офф основные игроки могли получить отдых. По словам наставников команд, сегодня оба клуба с первых минут матча будут действовать сильнейшими составами, поэтому болельщики вполне закономерно рассчитывают на интересный хоккей в этом матче.

Наши эксперты после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда Куньлунь РС сойдется с командой СКА, сделали вывод, что матч для обоих хоккейных клубов будет непростым, а сама игра должна получиться очень напряженной. Обе хоккейных команды, которые встретятся между собой – представители верхней части турнирной таблицы. Эти клубы всегда сражаются только за самые высокие места в чемпионате, поэтому их очные противостояние не только интригуют своей непредсказуемостью, но и позволяют болельщикам наслаждаться отличным хоккеем в исполнении лучших хоккеистов чемпионата КХЛ. Обе команды в нынешнем сезоне показывают достойную игру, которая позволяет им занимать высокие места в турнирной таблице. Сейчас обе команды входят в число основных претендентов на попадание в плей-офф. Помимо этого, букмекеры полагают, что они могут стать и основными претендентами в борьбе за Кубок Гагарина. Но, об этом рано говорить, так как до матчей плей-офф командам предстоит сыграть еще достаточно матчей в регулярном чемпионате. Для попадания в плей-офф нужно, в первую очередь, демонстрировать стабильность, с этим у команд пока все в порядке, так что, в очном противостоянии ожидается стабильный атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб. Ниже можно ознакомиться с прогнозами на этот матч, которые предоставили наши эксперты после тщательного анализа линии и статистики.

Наши эксперты и букмекеры одинаково считают, что в матче команды Куньлунь РС и команды СКА, который состоится в рамках чемпионата КХЛ, победу должны одержать хозяева площадки. Глядя на игру команды Куньлунь РС в нынешнем сезоне, понимаешь, что клуб серьезно добавил и во многом заслуга в этом принадлежит грамотному тренеру, который смог сделать настоящую команду из хоккеистов, которые ранее не играли друг с другом. Причем, огромная работа была проведена в короткий срок, что еще раз подчеркивает профессионализм наставника команды Куньлунь РС. В родных стенах команда играет очень мощно, поэтому сегодня гостям будет тяжело что-то противопоставить сыгранной команде Куньлунь РС. Команда СКА в этом году пока не может похвастаться стабильной игрой. Клуб то играет просто великолепно, то может откровенно проиграть матч, продемонстрировав безвольную игру. В общем, команда СКА сейчас пребывает не в лучшей игровой форме, поэтому хозяева площадки должны одерживать в этом матче легкую победу. Общий тотал заброшенных шайб в этой игре мы рекомендуем играть на больше. Оба клуба играют в атакующий хоккей, поэтому вряд ли сегодня тренеры будут отходить от приемлемой игровой тактики. Следовательно, сегодня болельщики станут свидетелями быстрой комбинационной игры, в которой должно быть много шайб. А вот удалений будет немного, так как команда Куньлунь РС и команда СКА редко играют в грубый хоккей.

В основное время матча будет ничья — 3.8, в игре выиграет Куньлунь РС — 1.8, в игре выиграет СКА — 4.3.

Для наших экспертов нет неинтересных матчей КХЛ. Дело в том, что если внимательно изучить статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также матчи команд между собой, то всегда можно найти огромное количество интересных деталей, которые можно использовать для прогнозирования. Наши прогнозы на противостояния регулярного чемпионата КХЛ, это не только ставки на основные исходы матчей, но и ставки на статистические показатели выступлений команд. Сейчас чемпионат КХЛ пользуется огромной популярностью у любителей европейского хоккея, поэтому букмекеры предлагают различные предложения на матчи этого чемпионата. Это позволяет нашим экспертам находить хорошие ставки в линиях букмекеров, которые не только добавляют азарта при просмотре матчей, но и дают возможность выиграть неплохие деньги на ставках. Мы ждем, что противостояние команды Куньлунь РС и команды СКА тоже должно быть интересным и прибыльным для любителей хоккея.

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