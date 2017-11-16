Чонбук Моторс — Сувон Блюуингс прогноз специалиста 19.11.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Чонбук Моторс – Сувон Блюуингс, который будет сыгран между командами в 19 ноября. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 09:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Сувон Блюуингс – две победы против одного поражения.

Ставки на футбольную встречу Чонбук Моторс – Сувон Блюуингс уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.9. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.2, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.6.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Чонбук Моторс на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Чонбук Моторс потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Чонбук Моторс в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

За последние четыре недели футбольному клубу Сувон Блюуингс пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Сувон Блюуингс находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Сувон Блюуингс намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Сувон Блюуингс в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Чонбук Моторс – Сувон Блюуингс на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Сувон Блюуингс, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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