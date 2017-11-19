Регистрация

Тамбов — Зенит 2: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 19.11.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
до начала:
# Vityaz Podolsk 17.11 19:30 по МСК. Нефтехимик #
Открыть доступ

"Витязь" проиграл четыре домашних матча подряд, получится ли прервать эту неприятную серию?
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# ЦСКА 17.11 20:00 по МСК. Фенербахче #
Открыть доступ

В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА будет принимать «Фенербахче». Поединок вполне можно считать центральным в туре, ведь встретятся команды, которые не только претендуют на место в плей-офф, но и на победу в турнире в целом. С обоих сторон сойдутся мастера высочайшего уровня, так что нас ждет очень качественный баскетбол. Какой получится игра? Попробуем разобраться.
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Дармштадт 17.11 20:30 по МСК. Сандхаузен #
Открыть доступ

Разбираем и анализируем матч Второй немецкой Бундеслиги: "Дармштадт" принимает "Зандхаузен" 
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Реймс 17.11 22:00 по МСК. Париж #
Открыть доступ

Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
до начала:
# Энергия 18.11 12:00 по МСК. ЦСКА #
Открыть доступ

За последние 6 туров чемпионата России ЦСКА одержал всего одну победу. "Армейцы" выпали из золотой гонки?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Кротоне 19.11 14:30 по МСК. Дженоа #
Открыть доступ

"Дженоа" проведет первый матч под руководством нового тренера. Кто он и чего ожидать?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Беневенто 19.11 17:00 по МСК. Сассуоло #
Открыть доступ

"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Тамбов — Зенит 2: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 19.11.17

Хозяев матча Тамбов – Зенит 2 19.11.2017 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 13:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Если футбольные клубы Тамбов и Зенит 2 в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Тамбов отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Тамбов еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Тамбов пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После того, как футбольный клуб Зенит 2 выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Зенит 2 удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

В футбольном поединке Тамбов – Зенит 2 эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Рейнджерс — Гамильтон прогноз и ставки от специалиста 18.11.17
Бреда — Аякс прогноз и ставки от профессионала 18.11.17
Авранш — Шамбли прогноз и ставки от профессионала 18.11.17
Нотодден — Фредрикстад прогноз специалиста 18.11.17
Хемнитцер — Вюрцбургер Кикерс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Германии 18.11.17
ЦСКА — Ак Барс прогноз и ставки от специалиста 17.11.17
Витязь Подольск — Нефтехимик прогноз и ставки от специалиста 17.11.17
Амур — Динамо Москва прогноз специалиста 18.11.17
Прогноз на матч Ванкувер — Vegas Golden Knights. Рекомендуемые ставки от экспертов 17.11.17
НХЛ.Коламбус — Рейнджерс: прогноз, ставки букмекера на матч. 18.11.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 