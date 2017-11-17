Северсталь — Металлург Магнитогорск прогноз специалиста 18.11.17

Чемпионат КХЛ в последние годы стал одним из наиболее популярных и зрелищных европейских хоккейных чемпионатов. Во многом это произошло благодаря тому, что здесь принимают участие не только хоккейные клубы из России, но и из других европейских и азиатских стран. Это позволяет не только увеличить аудиторию любителей данного вида спорта, но и, возможно, в будущем расширить круг участников, пригласив новые хоккейные клубы из Европы и Азии. Несмотря на разный уровень подготовки, и возможностей, хоккейные клубы КХЛ демонстрируют практически одинаковый уровень игры, сражаясь в каждом матче до финальной сирены. Наши эксперты неоднократно прогнозировали матчи КХЛ. Это довольно-таки нетрудно, так как достаточно вооружиться статистикой выступлений клубов в нынешнем сезоне и статистикой выступлений этих клубов в матчах между собой. В общем, потребуется только понимание игры и умение пользовать источниками альтернативной информации. Важно понимать, что практически все команды в чемпионате КХЛ ведут борьбу за попадание в плей-офф для того чтобы принять участие в матчах на вылет, которые дают право побороться за право выиграть Кубок Гагарина. Это почетный трофей, который подчеркивает, что клуб-обладатель не только достойно выступил в плей-офф, но и смог завершить регулярный чемпионат на высоком месте. Сегодня соперниками будут команда Северсталь и команда Металлург Магнитогорск – известные хоккейные клубы, которые являются фаворитами всего чемпионата, так что, матч обещает быть очень интересным.

По мнению экспертов нашего ресурса, игра, в которой на площадке команды Северсталь сойдутся команда Северсталь и команда Металлург Магнитогорск, должна получиться зрелищной и результативной. В нынешнем сезоне КХЛ оба хоккейных клуба выступают просто великолепно. Команды отлично проводят матчи, добиваются побед и являются одними из главных претендентов не только на попадание в плей-офф, но и на борьбу за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч. Это позволило нам определить некоторые интересные закономерности. Для этого мы использовали матчи, которые команды играли между собой в прошлом сезоне, а также приложили статистику матчей этих команд в нынешнем сезоне. Также, мы выяснили, что в предстоящем очном матче оба клуба будут выступать сильнейшими составами. Из этого следует, что тренеры всерьез рассчитывают на победу в этом матче. Если посмотреть на турнирную таблицу, то существенных изменений, в случае победы одной из команд, не произойдет. Однако, победа позволит каждой команду существенно упрочнить свои турнирные позиции, так как до конца чемпионата осталась еще довольно много матчей, поэтому необходимо уже сейчас заботиться о том, чтобы занять более высокое место в турнирной таблице, так как в плей-офф это даст определенное преимущество. Да и сам по себе матч важен обеим командам, так как это отличная возможность продемонстрировать свою силу и настрой.

Наши эксперты и букмекеры одинаково считают, что в матче команды Северсталь и команды Металлург Магнитогорск, который состоится в рамках чемпионата КХЛ, победу должны одержать хозяева площадки. Глядя на игру команды Северсталь в нынешнем сезоне, понимаешь, что клуб серьезно добавил и во многом заслуга в этом принадлежит грамотному тренеру, который смог сделать настоящую команду из хоккеистов, которые ранее не играли друг с другом. Причем, огромная работа была проведена в короткий срок, что еще раз подчеркивает профессионализм наставника команды Северсталь. В родных стенах команда играет очень мощно, поэтому сегодня гостям будет тяжело что-то противопоставить сыгранной команде Северсталь. Команда Металлург Магнитогорск в этом году пока не может похвастаться стабильной игрой. Клуб то играет просто великолепно, то может откровенно проиграть матч, продемонстрировав безвольную игру. В общем, команда Металлург Магнитогорск сейчас пребывает не в лучшей игровой форме, поэтому хозяева площадки должны одерживать в этом матче легкую победу. Общий тотал заброшенных шайб в этой игре мы рекомендуем играть на больше. Оба клуба играют в атакующий хоккей, поэтому вряд ли сегодня тренеры будут отходить от приемлемой игровой тактики. Следовательно, сегодня болельщики станут свидетелями быстрой комбинационной игры, в которой должно быть много шайб. А вот удалений будет немного, так как команда Северсталь и команда Металлург Магнитогорск редко играют в грубый хоккей.

Матч закончится триумфом Северсталь — 2, нет триумфаторов в матче — 3.4, матч закончится триумфом Металлург Магнитогорск — 3.87.

В регулярном чемпионате КХЛ в каждом туре играется множество интересных противостояний. В хоккее отлично сочетается не только борьба, но и результативность, так что любители этого вида спорта будут получать наслаждение от противостояний двух известных хоккейных коллективов. Пока сезон только входит в среднюю стадию, поэтому у команд еще есть время для решения своих задач. Многие клубы не откладывают решение задач на концовку сезона, так как понимают, что сил может и не хватить. Тем более что если попасть в плей-офф, то там тоже необходимо показывать хорошую игру, так как в плей-офф не будет слабых команд, а малейшая ошибка может привести к поражению. Сейчас для многих команд отличное время набирать очки, и этим необходимо пользоваться. Наши эксперты ждут, что в противостоянии команды Северсталь и команды Металлург Магнитогорск мастера хоккея покажут действительно зрелищный матч, который не позволит болельщикам заскучать. Помимо этого, интерес к матчу будут подогревать прогнозы наших экспертов, с помощью которых можно обыграть букмекеров.

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