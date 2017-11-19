Ингольштадт — Фортуна Дюссельдорф прогноз и ставки от специалиста 19.11.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Ингольштадт – Фортуна Дюссельдорф, который будет сыгран между командами в 19.11.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 15:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Фортуна Дюссельдорф – две победы против одного поражения.

Гости футбольного поединка Ингольштадт – Фортуна Дюссельдорф получили коэффициент 4.4 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.85.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Ингольштадт существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Ингольштадт проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Ингольштадт никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

За последние четыре недели футбольному клубу Фортуна Дюссельдорф пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Фортуна Дюссельдорф находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Фортуна Дюссельдорф намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Фортуна Дюссельдорф в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Ингольштадт – Фортуна Дюссельдорф являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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