Мьёндален — Ранхейм: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Норвегии 19.11.17

Футболисты клуба Ранхейм не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 19 ноября проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Мьёндален – Ранхейм идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 16:00 по МСК.

Гости футбольного поединка Мьёндален – Ранхейм получили коэффициент 4.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.8.

На своем поле футбольный клуб Мьёндален не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Мьёндален находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Мьёндален в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

За последние четыре недели футбольному клубу Ранхейм пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Ранхейм находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Ранхейм намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Ранхейм в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Мьёндален – Ранхейм, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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