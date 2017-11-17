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|Vityaz Podolsk
|17.11 19:30 по МСК.
|Нефтехимик
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|17.11 20:00 по МСК.
|Фенербахче
В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА будет принимать «Фенербахче». Поединок вполне можно считать центральным в туре, ведь встретятся команды, которые не только претендуют на место в плей-офф, но и на победу в турнире в целом. С обоих сторон сойдутся мастера высочайшего уровня, так что нас ждет очень качественный баскетбол. Какой получится игра? Попробуем разобраться.
|Дармштадт
|17.11 20:30 по МСК.
|Сандхаузен
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|Реймс
|17.11 22:00 по МСК.
|Париж
Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
|Энергия
|18.11 12:00 по МСК.
|ЦСКА
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|Кротоне
|19.11 14:30 по МСК.
|Дженоа
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|Беневенто
|19.11 17:00 по МСК.
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"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
19 ноября футбольному клубу Нефтчи на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Габала. По Москве данная игра стартует в 16:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Нефтчи – Габала определились с коэффициентами. На ФК Нефтчи выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
На своем поле футбольный клуб Нефтчи не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Нефтчи находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Нефтчи в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Футбольный клуб Габала имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Габала демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Габала продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Габала в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Нефтчи – Габала, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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