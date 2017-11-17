Регистрация

Млада Болеслав — Богемианс 1905 прогноз специалиста на матч 19.11.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
до начала:
# Vityaz Podolsk 17.11 19:30 по МСК. Нефтехимик #
Открыть доступ

"Витязь" проиграл четыре домашних матча подряд, получится ли прервать эту неприятную серию?
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# ЦСКА 17.11 20:00 по МСК. Фенербахче #
Открыть доступ

В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА будет принимать «Фенербахче». Поединок вполне можно считать центральным в туре, ведь встретятся команды, которые не только претендуют на место в плей-офф, но и на победу в турнире в целом. С обоих сторон сойдутся мастера высочайшего уровня, так что нас ждет очень качественный баскетбол. Какой получится игра? Попробуем разобраться.
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Дармштадт 17.11 20:30 по МСК. Сандхаузен #
Открыть доступ

Разбираем и анализируем матч Второй немецкой Бундеслиги: "Дармштадт" принимает "Зандхаузен" 
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Реймс 17.11 22:00 по МСК. Париж #
Открыть доступ

Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
до начала:
# Энергия 18.11 12:00 по МСК. ЦСКА #
Открыть доступ

За последние 6 туров чемпионата России ЦСКА одержал всего одну победу. "Армейцы" выпали из золотой гонки?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Кротоне 19.11 14:30 по МСК. Дженоа #
Открыть доступ

"Дженоа" проведет первый матч под руководством нового тренера. Кто он и чего ожидать?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Беневенто 19.11 17:00 по МСК. Сассуоло #
Открыть доступ

"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Млада Болеслав — Богемианс 1905 прогноз специалиста на матч 19.11.17

Личная встреча между футбольными клубами Млада Болеслав и Богемианс 1905 назначена на 19 ноября и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Млада Болеслав. По Москве начало данной игры в 17:00.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Млада Болеслав – Богемианс 1905, выставив коэффициент 1.9 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.2, а поставить на ничью возможно по 3.6.

Свой последний матч клуб Млада Болеслав провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Млада Болеслав крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

После того, как футбольный клуб Богемианс 1905 выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Богемианс 1905 удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Учитывая сильную игру хозяев матча Млада Болеслав – Богемианс 1905 на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Богемианс 1905, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Пайсанду — Санта Круз прогноз профессионала 18.11.17
БАТЭ — Неман прогноз профессионала 18.11.17
Стандард — Остенде: прогноз, ставки букмекера на матч. 18.11.17
Данди — Килмарнок прогноз профессионала 18.11.17
ПСЖ — Нант прогноз профессионала 18.11.17
Ставки на матч Филадельфия – Калгари, прогноз на НХЛ от 18.11.17
Локомотив — Салават Юлаев прогноз и ставки от профессионала 17.11.17
Северсталь — Металлург Магнитогорск прогноз специалиста 18.11.17
Ставки на матч Детройт – Баффало, прогноз на НХЛ от 18.11.17
Куньлунь РС — СКА прогноз профессионала на матч КХЛ 18.11.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 