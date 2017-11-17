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Удинезе — Кальяри прогноз профессионала на матч 19.11.17

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Прогноз от наших экспертов
Удинезе — Кальяри прогноз профессионала на матч 19.11.17

Футболисты клуба Удинезе готовятся до 19-го ноября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Кальяри. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 17:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Удинезе – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Самый большой коэффициент в матче Удинезе – Кальяри идет на гостей и составляет 4.2, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.6. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.9.

По меркам национального чемпионата Удинезе это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Удинезе является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Удинезе пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Сейчас футбольный клуб Кальяри пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Кальяри одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Кальяри забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Учитывая статистику личных встреч Удинезе – Кальяри, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Кальяри еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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