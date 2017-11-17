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Главный арбитр матча Понтедера – Монца в 18:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 19-го ноября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Монца на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Монца – девять против двух.
Гости поединка Понтедера – Монца от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.3. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.8, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.8.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Понтедера слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Понтедера был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Понтедера выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Монца построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Монца выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Понтедера – Монца не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
В футбольном поединке Понтедера – Монца эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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