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|Vityaz Podolsk
|17.11 19:30 по МСК.
|Нефтехимик
"Витязь" проиграл четыре домашних матча подряд, получится ли прервать эту неприятную серию?
|ЦСКА
|17.11 20:00 по МСК.
|Фенербахче
В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА будет принимать «Фенербахче». Поединок вполне можно считать центральным в туре, ведь встретятся команды, которые не только претендуют на место в плей-офф, но и на победу в турнире в целом. С обоих сторон сойдутся мастера высочайшего уровня, так что нас ждет очень качественный баскетбол. Какой получится игра? Попробуем разобраться.
|Дармштадт
|17.11 20:30 по МСК.
|Сандхаузен
Разбираем и анализируем матч Второй немецкой Бундеслиги: "Дармштадт" принимает "Зандхаузен"
|Реймс
|17.11 22:00 по МСК.
|Париж
Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
|Энергия
|18.11 12:00 по МСК.
|ЦСКА
За последние 6 туров чемпионата России ЦСКА одержал всего одну победу. "Армейцы" выпали из золотой гонки?
|Кротоне
|19.11 14:30 по МСК.
|Дженоа
"Дженоа" проведет первый матч под руководством нового тренера. Кто он и чего ожидать?
|Беневенто
|19.11 17:00 по МСК.
|Сассуоло
"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
История противостояния Рода – АЗ Алкмар длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Рода одержал 51 победу, а на счету ФК АЗ Алкмар 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 19 ноября и по московскому времени его начало будет в 18:45.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Рода – АЗ Алкмар, выставив коэффициент 1.9 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.2, а поставить на ничью возможно по 3.6.
На своем поле футбольный клуб Рода не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Рода находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Рода в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Футбольный клуб АЗ Алкмар в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем АЗ Алкмар демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб АЗ Алкмар забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но АЗ Алкмар имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Учитывая сильную игру хозяев матча Рода – АЗ Алкмар на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК АЗ Алкмар, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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