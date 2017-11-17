Рода — АЗ Алкмар прогноз специалиста на матч 19.11.17

История противостояния Рода – АЗ Алкмар длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Рода одержал 51 победу, а на счету ФК АЗ Алкмар 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 19 ноября и по московскому времени его начало будет в 18:45.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Рода – АЗ Алкмар, выставив коэффициент 1.9 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.2, а поставить на ничью возможно по 3.6.

На своем поле футбольный клуб Рода не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Рода находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Рода в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Футбольный клуб АЗ Алкмар в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем АЗ Алкмар демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб АЗ Алкмар забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но АЗ Алкмар имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Учитывая сильную игру хозяев матча Рода – АЗ Алкмар на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК АЗ Алкмар, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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