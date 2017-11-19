Лион — Монпелье прогноз профессионала 19.11.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 19.11.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Лион и Монпелье. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Монпелье сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Лион. Начало данной игры произойдет в 19:00 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Лион – Монпелье можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

Футбольный клуб Лион в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Лион сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Лион выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Лион не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Монпелье постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Учитывая статистику личных встреч Лион – Монпелье, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Монпелье еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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