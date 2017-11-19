Регистрация

Лион — Монпелье прогноз профессионала 19.11.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
до начала:
# Vityaz Podolsk 17.11 19:30 по МСК. Нефтехимик #
Открыть доступ

"Витязь" проиграл четыре домашних матча подряд, получится ли прервать эту неприятную серию?
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# ЦСКА 17.11 20:00 по МСК. Фенербахче #
Открыть доступ

В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА будет принимать «Фенербахче». Поединок вполне можно считать центральным в туре, ведь встретятся команды, которые не только претендуют на место в плей-офф, но и на победу в турнире в целом. С обоих сторон сойдутся мастера высочайшего уровня, так что нас ждет очень качественный баскетбол. Какой получится игра? Попробуем разобраться.
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Дармштадт 17.11 20:30 по МСК. Сандхаузен #
Открыть доступ

Разбираем и анализируем матч Второй немецкой Бундеслиги: "Дармштадт" принимает "Зандхаузен" 
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Реймс 17.11 22:00 по МСК. Париж #
Открыть доступ

Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
до начала:
# Энергия 18.11 12:00 по МСК. ЦСКА #
Открыть доступ

За последние 6 туров чемпионата России ЦСКА одержал всего одну победу. "Армейцы" выпали из золотой гонки?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Кротоне 19.11 14:30 по МСК. Дженоа #
Открыть доступ

"Дженоа" проведет первый матч под руководством нового тренера. Кто он и чего ожидать?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Беневенто 19.11 17:00 по МСК. Сассуоло #
Открыть доступ

"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Лион — Монпелье прогноз профессионала 19.11.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 19.11.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Лион и Монпелье. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Монпелье сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Лион. Начало данной игры произойдет в 19:00 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Лион – Монпелье можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

Футбольный клуб Лион в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Лион сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Лион выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Лион не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Монпелье постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Учитывая статистику личных встреч Лион – Монпелье, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Монпелье еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Гвангю — Пхохан Стилерс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Кореи 18.11.17
Самбенедеттезе — Бассано Виртус: прогноз, ставки букмекера на матч. 19.11.17
Зволле — ПСВ: прогноз, ставки букмекера на матч. 19.11.17
Фортуна Кёльн — Магдебург прогноз и ставки от профессионала 18.11.17
Лариса — Аполлон Смирнис прогноз специалиста 18.11.17
Куньлунь РС — СКА прогноз профессионала на матч КХЛ 18.11.17
ЦСКА — Ак Барс прогноз и ставки от специалиста 17.11.17
Ставки на матч Детройт – Баффало, прогноз на НХЛ от 18.11.17
Ставки на матч Йокерит – Сочи, прогноз на КХЛ от 17.11.17
НХЛ. Сегодня матч Даллас — Эдмонтон. Прогнозы и ставки от эксперта 18.11.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 