Регистрация

Праенсе — Вилафранкенше: прогноз, ставки букмекера на матч. 19.11.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
до начала:
# Vityaz Podolsk 17.11 19:30 по МСК. Нефтехимик #
Открыть доступ

"Витязь" проиграл четыре домашних матча подряд, получится ли прервать эту неприятную серию?
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# ЦСКА 17.11 20:00 по МСК. Фенербахче #
Открыть доступ

В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА будет принимать «Фенербахче». Поединок вполне можно считать центральным в туре, ведь встретятся команды, которые не только претендуют на место в плей-офф, но и на победу в турнире в целом. С обоих сторон сойдутся мастера высочайшего уровня, так что нас ждет очень качественный баскетбол. Какой получится игра? Попробуем разобраться.
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Дармштадт 17.11 20:30 по МСК. Сандхаузен #
Открыть доступ

Разбираем и анализируем матч Второй немецкой Бундеслиги: "Дармштадт" принимает "Зандхаузен" 
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Реймс 17.11 22:00 по МСК. Париж #
Открыть доступ

Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
до начала:
# Энергия 18.11 12:00 по МСК. ЦСКА #
Открыть доступ

За последние 6 туров чемпионата России ЦСКА одержал всего одну победу. "Армейцы" выпали из золотой гонки?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Кротоне 19.11 14:30 по МСК. Дженоа #
Открыть доступ

"Дженоа" проведет первый матч под руководством нового тренера. Кто он и чего ожидать?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Беневенто 19.11 17:00 по МСК. Сассуоло #
Открыть доступ

"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Праенсе — Вилафранкенше: прогноз, ставки букмекера на матч. 19.11.17

19-го ноября 2017 года футбольному клубу Праенсе на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Вилафранкенше. По Москве данная игра стартует в 19:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Если футбольные клубы Праенсе и Вилафранкенше в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.45. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.95, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.1.

В прошлом поединке футбольного клуба Праенсе основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Праенсе будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Праенсе есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

В этом сезоне у футбольного клуба Вилафранкенше совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Вилафранкенше находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Вилафранкенше выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Вилафранкенше в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Так как хозяева поединка Праенсе – Вилафранкенше сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Праенсе.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Криcиума — Сеара: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии В 19.11.17
Севилья — Сельта: прогноз, ставки букмекера на матч. 18.11.17
Нумансия — Химнастик прогноз и ставки от профессионала 19.11.17
Рединг — Вулверхэмптон: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 18.11.17
Удинезе — Кальяри прогноз профессионала на матч 19.11.17
Ставки на матч Детройт – Баффало, прогноз на НХЛ от 18.11.17
НХЛ. Сегодня матч Даллас — Эдмонтон. Прогнозы и ставки от эксперта 18.11.17
Прогноз на матч Авангард — Сибирь. Рекомендуемые ставки от экспертов 17.11.17
Ставки на матч Филадельфия – Калгари, прогноз на НХЛ от 18.11.17
НХЛ.Коламбус — Рейнджерс: прогноз, ставки букмекера на матч. 18.11.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 