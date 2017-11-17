Санта Клара — Шавиш прогноз и ставки от профессионала 19.11.17

История противостояния Санта Клара – Шавиш длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Санта Клара одержал 51 победу, а на счету ФК Шавиш 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 19 ноября и по московскому времени его начало будет в 19:00.

Гости футбольного поединка Санта Клара – Шавиш получили коэффициент 4.4 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.85.

Футбольный клуб Санта Клара в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Санта Клара сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Санта Клара выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Санта Клара не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

За последние четыре недели футбольному клубу Шавиш пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Шавиш находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Шавиш намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Шавиш в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В матче Санта Клара – Шавиш довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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