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Севилья (Б) — Кордоба: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 19.11.17

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Севилья (Б) — Кордоба: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 19.11.17

Футболисты клуба Севилья (Б) готовятся до 19-го ноября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Кордоба. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 20:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Севилья (Б) – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Севилья (Б) – Кордоба коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

Если раньше футбольный клуб Севилья (Б) ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Севилья (Б) в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Севилья (Б) стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Кордоба построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Кордоба выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Севилья (Б) – Кордоба не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

На поединок Севилья (Б) – Кордоба идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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