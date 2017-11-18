Реджана — Равенна: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 19.11.17

В 20:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Реджана – Равенна, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 19-го ноября и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Реджана сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Поставить на хозяев матча Реджана – Равенна можно по коэффициенту 1.95, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.1. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.45.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Реджана на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Реджана потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Реджана в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

На выезде футбольный клуб Равенна выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Равенна выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Равенна добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Реджана – Равенна встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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