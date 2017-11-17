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|17.11 20:30 по МСК.
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В 20:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Лас-Пальмас – Леванте, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 19-го ноября и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Лас-Пальмас сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Самый большой коэффициент в матче Лас-Пальмас – Леванте идет на гостей и составляет 4.2, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.6. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.9.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Лас-Пальмас на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Лас-Пальмас потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Лас-Пальмас в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Последний матч футбольного клуба Леванте прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Леванте находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Леванте в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Лас-Пальмас – Леванте, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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