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Главный арбитр матча Унион Санта-Фе – Чакарита Хуниорс в 23:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 19 ноября и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Чакарита Хуниорс на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Чакарита Хуниорс – девять против двух.
Гости футбольного поединка Унион Санта-Фе – Чакарита Хуниорс получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.
На своем поле футбольный клуб Унион Санта-Фе не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Унион Санта-Фе находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Унион Санта-Фе в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
В этом сезоне у футбольного клуба Чакарита Хуниорс совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Чакарита Хуниорс находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Чакарита Хуниорс выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Чакарита Хуниорс в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Унион Санта-Фе – Чакарита Хуниорс встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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