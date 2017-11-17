Ставки на матч Ванкувер – Сент-Луис, прогноз на НХЛ от 19.11.17

Сегодняшние соперники – команда Ванкувер и команда Сент-Луис выступают в чемпионате НХЛ достаточно давно. Обе команда имеют богатую историю, в которой есть яркие страницы, однако есть и те, о которых в клубах предпочитают не вспоминать. Пока команды выступают в регулярном чемпионате НХЛ на очень приличном уровне. Напомним, что перед клубами перед стартом сезона стояла задача попадания в плей-офф, пока команда Ванкувер и команда Сент-Луис справляются с поставленной задачей, клубы идут в зоне плей-офф. Но до конца регулярного чемпионата клубам предстоит провести еще достаточно матчей, следовательно, необходимо показывать стабильные результаты в каждой игре, независимо от соперника. Матч между этими клубами интересен не только противостоянием извест6ных хоккеистов, но и дуэлью менеджеров. Мало кто обращает внимание на менеджеров, так как ошибочно считается, что победу клубу обеспечивают исключительно мастерство исполнителей. Однако роль менеджера в команде очень велика, так как именно от умелых действий руководителя зависит сыгранность команды, ее умелые действия в сложных игровых ситуациях и настрой на каждый матч. Менеджеры обеих команд – опытные руководители, которые в своей карьере добивались значительных высот. Поэтому, сегодняшний матч – особенный, так как здесь будет множество интересных противостояний, гарантирующих болельщикам отличный хоккей.

Не всегда матчи регулярного сезона НХЛ получаются мирными. Есть такие противостояния, которые изобилуют огромным количеством стычек, откровенными грубостями и провокациями со стороны хоккеистов одной и другой команды. Обычно, это принципиальные матчи, в которых клубы решают судьбу путевки в плей-офф или матчи, участие в которых принимают заклятые соперники, которые исторически вынуждены ненавидеть друг друга. Матч команды Ванкувер и команды Сент-Луис не относится к подобным противостояниям, однако, это не означает, что в этой игре не будет борьбы. Сейчас командам необходимо набирать очки, что позволит им закрепиться в турнирной таблице и опередить конкурентов за право попадания в плей-офф. Поэтому, чисто с точки зрения турнирной таблицы, и для команды Ванкувер, и для команды Сент-Луис предстоящая игра будет иметь важное значение. Это отлично понимают менеджеры обеих клубов, которые заверили, что со стартовых минут на площадке будут действовать основные составы команд. Из этого следует, что сегодня болельщики увидят интересный хоккей в исполнении лучших хоккеистов современности. Наши эксперты тщательно изучили очные противостояния команды Ванкувер и команды Сент-Луис. Это позволило нам обратить внимание на несколько интересных ставок, более детально которые изучить можно ниже. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

В букмекерских конторах, по мнению экспертов нашего сайта, переоценивают текущую форму хоккеистов команды Ванкувер, предлагая их явным фаворитом в матче с командой Сент-Луис. Мы думаем, что у гостей в этой игре есть хорошие шансы для того чтобы не только побороться в этом матче, но и одержать победу. Сейчас ситуация в турнирной таблице не лучшим образом складывается для обеих команд. Поэтому и хозяева площадки, и гостям просто необходимо идти вперед в этом матче. Атака – сильное место в игре обеих хоккейных клубов в нынешнем сезоне, поэтому, если игра будет открытой, то команда Сент-Луис вполне способна перебросать своих оппонентов. А букмекеры предлагают на победу команды Сент-Луис весьма высокий коэффициент, следовательно, при равных шансах команд на успех в этом матче, мимо такого предложения пройти довольно тяжело. Поэтому мы и предлагаем в этом матче делать ставки на победу команды Сент-Луис. Мы уже упоминали, что сейчас обе команды играют в атакующий хоккей. Из этого следует, что победитель будет определяться количеством заброшенных шайб, следовательно, общий тотал шайб в этом матче, скорее всего, команды перебью, так как потерь в передней линии не предвидится ни у одного из соперников. Еще можно попробовать сыграть индивидуальный тотал каждого клуба на больше, так как много бросать по воротам соперника будут хоккеисты одной и другой команды.

В игре победит Ванкувер — 1.9, нет победителей — 3.6, в игре победит Сент-Луис — 4.2.

Мы неоднократно говорили о том, что чемпионат НХЛ непредсказуем и зрелищен. Все матчи проходят при полностью заполненных трибунах, а у экранов телевизоров за событиями на площадке наблюдают миллионы болельщиков. Противостояние команды Ванкувер и команды Сент-Луис тоже пройдет при полных трибунах, так как на льду встретятся две известные хоккейные команды НХЛ, которые в каждом сезоне претендуют только на самые высокие места. Нынешний сезон не является исключением, сейчас команды показывают хорошую игру и в каждом матче подтверждают свой статус. Наши эксперты полагают, что игра будет очень насыщенной, так как главными козырями обеих команд являются стремительные атаки на ворота соперников и постоянный прессинг. Сегодня такая тактика может принести успех, поэтому менеджеры вряд ли будут отказываться от своих любимых тактических приемов, и болельщиков ждет динамичный атакующий хоккей со множеством бросков и большим количеством заброшенных шайб.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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