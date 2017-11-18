Сочи — Салават Юлаев: прогноз, ставки букмекера на матч КХЛ 19.11.17

Событие такого масштаба в хоккее, как матч команды Сочи и команды Салават Юлаев происходит нечасто. Оба клуба достойно выступают в нынешнем регулярном сезоне КХЛ. К экватору чемпионата обе команды занимают достойные места в турнирной таблице, что позволяет им претендовать на участие в плей-офф по итогам регулярного сезона. Хотя, сейчас об этом говорить пока рано, так как чемпионат еще не закончился, а одной и другой хоккейной команде предстоит еще выступить в большом количестве матчей. Сейчас клубам необходимо думать о том, чтобы закрепиться как можно выше в турнирной таблице, так как в этом случае можно получить преимущество в виде слабого соперника. Судя по информации, которую наши эксперты смогли найти на официальных сайтах команд, в составе обоих клубов нет травмированных хоккеистов, и команды готовы начать матч в сильнейших составах. Это известие радует болельщиков, так как всегда есть соблазн посмотреть хоккей в исполнении лучших хоккейных команд, в которых выступают лучшие современные хоккеисты. Напомним, что команда Сочи и команда Салават Юлаев проводят очные матчи в каждом сезоне. Эти матчи отличается упорная борьба в каждом периоде, которая длится с началом матча и до финальной сирены. Скорее всего, по мнению наших экспертов, чего-то подобного стоит ожидать и в этом матче. Так что, любители хоккея могут замереть в предвкушении отличного противостояния.

Все матчи, которые эксперты нашего ресурса предлагают для ставок, они тщательно рассматривают со статистической точки зрения. Не секрет, что в различных видах спорта, особенно командных, наставник отрабатывает со своими подопечными их действия в случае возникновения той или иной игровой ситуации во время матча. Также и в хоккее, когда встречаются два клуба, которые проводят матчи между собой в каждом сезоне, то, присмотревшись к статистическим данным этих матчей, можно определить некоторые закономерности, которые можно использовать для прогнозирования следующего матча между этими командами, а также для ставок в букмекерских конторах. Вообще, появление букмекерских контор существенно облегчило жизнь любителям хоккея, так как теперь можно не только наслаждаться игрой любимых клубов, но и зарабатывать на этом деньги. Для этого достаточно регулярно читать наши прогнозы на хоккей. Наши эксперты анализируют не только матчи между клубами в прошлых сезонах, а также используют матчи, которые команды сыграли ранее в нынешнем сезоне. В общем, в своих прогнозах мы используем только качественный анализ, поэтому и прогнозы у нас получаются классными. Не верите? Убедитесь сами!

В матче, который состоится между командой Сочи и командой Салават Юлаев фаворитами, по мнению экспертов, являются хозяева площадки. Сейчас в КХЛ чемпионат подходит к своей середине, поэтому силы команд уже более-менее понятны. Помимо этого, глядя на составы и уровень игры, который демонстрируют команды, можно говорить о том, какие именно задачи они будут решать в оставшейся части сезона. Команда Сочи показывает великолепный хоккей. Клуб отлично зарекомендовал себя на старте сезона, и продолжает демонстрировать слаженную командную игру. Благодаря этому, команда является одним из лидеров турнирной таблицы, и вполне вероятно, что будет одним из основных претендентов на завоевание Кубка Гагарина. Гости пока в непонятной форме. В команде достаточно известных хоккеистов, однако командной игры клуб не демонстрирует. Из-за этого его результаты в сезоне довольно посредственные, и пока непонятно, сможет ли клуб пробиться в плей-офф. В родных стенах команда Сочи демонстрирует агрессивный хоккей. Поэтому, мы полагаем, что хозяевам площадки хватит сил победить соперника, который находится в неоптимальной форме. Неплохой ставкой на этот матч мы считаем ставку на то, что команда Сочи перебьет индивидуальный тотал шайб, который предлагают букмекеры. Еще интересной ставкой выглядит индивидуальный тотал штрафных минут гостей на больше, которые в выездных матчах всегда играют довольно грубо.

Игра завершиться победой Сочи — 1.8, никто не победит в игре — 3.8, игра завершиться победой Салават Юлаев — 4.3.

Благодаря экспертам нашего ресурса, которые постоянно ищут наиболее интересные матчи в регулярном чемпионате КХЛ, мы всегда предлагает только наиболее интересные прогнозы на этот вид спорта. Сегодня наше внимание привлекло противостояние команды Сочи и команды Салават Юлаев. Оба клуба довольно известны в европейском хоккее, так как имеют богатую историю и множество титулов. Между собой команда Сочи и команда Салават Юлаев провели достаточно матчей, поэтому противостояние этих хоккейных клубов привлекает внимание у любителей этого вида спорта. Сейчас в составе обеих команд выступают известные хоккеисты, которые показывают отличные командные взаимодействия и индивидуальное мастерство. Наши эксперты думают, что сегодняшний матч вполне способен не только понравиться болельщикам, но и стать одной из наиболее результативных игр данного тура КХЛ. Прогнозы наших экспертов не только повысят интерес к данному противостоянию, но и позволят выиграть деньги в букмекерских конторах.

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