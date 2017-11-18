Динамо Рига — Автомобилист прогноз профессионала 19.11.17

Современный турнир КХЛ объединяет большое количество команд. Еще недавно в этом турнире блистали только российские хоккейные клубы, финансы которых позволяли им приглашать известных отечественных и иностранных хоккеистов. Однако сегодня в чемпионате принимают участие клубы из Европы и Азии, которые достаточно финансово обеспечены, чтобы пригласит в свои клубы известных хоккеистов, которые могут на равных соперничать с известными российскими хоккейными клубами. Таким образом, сейчас в чемпионате КХЛ довольно жесткая конкуренция, и если раньше более титулованные клубы могли не переживать по поводу попадания в плей-офф по итогам регулярного чемпионата, то сейчас ситуация изменилась, и каждый клуб играет в полную силу во всех матчах, в противном случае, он может пролететь мимо Кубка Гагарина, а за это руководство, естественно, по головке не погладит. Такое положение дел существенно сказалось на чемпионате КХЛ, причем, сказалось в положительную для любителей хоккея сторону, так как теперь болельщики могут наслаждаться каждым матче любимого вида спорта, так как хоккеисты играют только на победу. Не только смотреть хоккей КХЛ стало интересно, анализировать матчи КХЛ – тоже интересно, так как всегда узнаешь что-то новое и интересное, как наши эксперты, которые предлагают на матч команды Динамо Рига и команды Автомобилист интересные прогнозы.

Наши эксперты после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда Динамо Рига сойдется с командой Автомобилист, сделали вывод, что матч для обоих хоккейных клубов будет непростым, а сама игра должна получиться очень напряженной. Обе хоккейных команды, которые встретятся между собой – представители верхней части турнирной таблицы. Эти клубы всегда сражаются только за самые высокие места в чемпионате, поэтому их очные противостояние не только интригуют своей непредсказуемостью, но и позволяют болельщикам наслаждаться отличным хоккеем в исполнении лучших хоккеистов чемпионата КХЛ. Обе команды в нынешнем сезоне показывают достойную игру, которая позволяет им занимать высокие места в турнирной таблице. Сейчас обе команды входят в число основных претендентов на попадание в плей-офф. Помимо этого, букмекеры полагают, что они могут стать и основными претендентами в борьбе за Кубок Гагарина. Но, об этом рано говорить, так как до матчей плей-офф командам предстоит сыграть еще достаточно матчей в регулярном чемпионате. Для попадания в плей-офф нужно, в первую очередь, демонстрировать стабильность, с этим у команд пока все в порядке, так что, в очном противостоянии ожидается стабильный атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб. Ниже можно ознакомиться с прогнозами на этот матч, которые предоставили наши эксперты после тщательного анализа линии и статистики.

Команда Динамо Рига и команда Автомобилист, которые примут участие в предстоящем матче – старые соперники, которые знакомы друг с другом еще с тех времен, когда чемпионата КХЛ не существовало. Сегодня обе команды показывают достойные результаты в чемпионате, демонстрируют яркую игру, и имеют отличные шансы попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона. Наши экспертов было непросто определить фаворита в матче этих команд, однако, мы смогли справиться с поставленной задачей. Хозяева площадки, несмотря на то, что перед своей публикой всегда стараются показать хороший хоккей – не фавориты сегодняшнего матча. У клуба не будет нескольких серьезных исполнителей, от которых игра команды очень зависима, поэтому, наши эксперты полагают, что сегодня команда Динамо Рига будет играть вторым номером, с оглядкой на оборону. А вот хоккеисты команды Автомобилист будут отдохнувшими, поэтому, несмотря на гостевой для них статус матча, мы полагаем, что именно они фавориты противостояния. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в матче команды Динамо Рига и команды Автомобилист победят гости. Во время анализа матча, наши эксперты отметили, что букмекеры предлагают завышенный индивидуальный тотал шайб на команду Динамо Рига. Напомним, что клуб понес определенные кадровые потери перед этим матчем, так что вряд ли хозяева будут бежать вперед. Поэтому эта ставка выглядит весьма неплохой.

Победителем станет Динамо Рига — 1.85, победителем станет Автомобилист — 4.4, в игре никто не победит в основное время — 3.5.

В регулярном чемпионате КХЛ в каждом туре играется множество интересных противостояний. В хоккее отлично сочетается не только борьба, но и результативность, так что любители этого вида спорта будут получать наслаждение от противостояний двух известных хоккейных коллективов. Пока сезон только входит в среднюю стадию, поэтому у команд еще есть время для решения своих задач. Многие клубы не откладывают решение задач на концовку сезона, так как понимают, что сил может и не хватить. Тем более что если попасть в плей-офф, то там тоже необходимо показывать хорошую игру, так как в плей-офф не будет слабых команд, а малейшая ошибка может привести к поражению. Сейчас для многих команд отличное время набирать очки, и этим необходимо пользоваться. Наши эксперты ждут, что в противостоянии команды Динамо Рига и команды Автомобилист мастера хоккея покажут действительно зрелищный матч, который не позволит болельщикам заскучать. Помимо этого, интерес к матчу будут подогревать прогнозы наших экспертов, с помощью которых можно обыграть букмекеров.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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