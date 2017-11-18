Про Пьяченца — Пиза прогноз профессионала на матч 20.11.17

История противостояния Про Пьяченца – Пиза длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Про Пьяченца одержал 51 победу, а на счету ФК Пиза 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 20-го ноября 2017 года и по московскому времени его начало будет в 22:45.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Про Пьяченца – Пиза, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Про Пьяченца уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Про Пьяченца сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Про Пьяченца не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Футбольный клуб Пиза имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Пиза демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Пиза продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Пиза в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Между командами Про Пьяченца и Пиза всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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