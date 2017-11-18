Регистрация

Про Пьяченца — Пиза прогноз профессионала на матч 20.11.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Монреаль 19.11 03:00 по МСК. Торонто #
Открыть доступ

Монреаль или Торонто? Оформляйте вип подписку и читайте прогнозы каждый день!
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Кротоне 19.11 14:30 по МСК. Дженоа #
Открыть доступ

"Дженоа" проведет первый матч под руководством нового тренера. Кто он и чего ожидать?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Беневенто 19.11 17:00 по МСК. Сассуоло #
Открыть доступ

"Беневенто" установил антирекорд чемпионата Италии и всего европейского футбола
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Про Пьяченца — Пиза прогноз профессионала на матч 20.11.17

История противостояния Про Пьяченца – Пиза длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Про Пьяченца одержал 51 победу, а на счету ФК Пиза 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 20-го ноября 2017 года и по московскому времени его начало будет в 22:45.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Про Пьяченца – Пиза, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Про Пьяченца уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Про Пьяченца сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Про Пьяченца не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Футбольный клуб Пиза имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Пиза демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Пиза продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Пиза в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Между командами Про Пьяченца и Пиза всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Cjarlins Muzane — Абано прогноз специалиста 19.11.17
Сарпсборг 08 — Олесунн прогноз профессионала 19.11.17
Химнасия и Эсгрима — Патронато: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Аргентины 20.11.17
Севилья (Б) — Кордоба: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 19.11.17
Карвина — Яблонец прогноз специалиста на матч 19.11.17
Ставки на матч Баффало – Каролина, прогноз на НХЛ от 19.11.17
НХЛ. Сегодня матч Оттава — Аризона. Прогнозы и ставки от эксперта 18.11.17
НХЛ. Сегодня матч Даллас — Эдмонтон. Прогнозы и ставки от эксперта 18.11.17
Прогнозы и ставки на матч Вашингтон — Миннесота 19.11.17
Виннипег — Нью-Джерси: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 18.11.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 