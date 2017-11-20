НХЛ. Прогноз на матч Анахайм — Флорида 20.11.17

В чемпионате НХЛ команды за регулярный сезон играют регламентированное количество матчей, на основании которых определяются лучшие клубы, которые будут выступать в плей-офф и бороться за право обладать Кубком Стэнли. Напомним, что чем выше клуб займет место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, тем слабее соперник ему достанется в первом раунде плей-офф. Это имеет большое значение, так как лучше начинать путь к главному трофею НХЛ матчем со слабым соперником, чем с тем, кто вполне может не только достойно бороться, но и победить. Поэтому, в регулярном сезоне НХЛ, такие команды, как команда Анахайм и команда Флорида стараются побеждать в каждом матче. Сегодня эти клубы будут встречаться между собой. Игры этих хоккейных клубов всегда полны непредсказуемости. Благодаря тому, что в составах обеих команд выступают известные хоккеисты, они в любой момент игры могут сыграть нестандартно, обескуражив соперника и забросив шайбу. Это стоит учитывать, так как на тренерском мостике у команд находятся опытные менеджеры, которые имеют богатый практический опыт руководства. К очному противостоянию оба клуба подходят в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты команд в регулярном чемпионате. Наши эксперты предполагают, что игра должна получиться интересной, так как, обычно, матчи с участием команды Анахайм и команды Флорида полны непредсказуемости.

Сегодня в мире есть только одна хоккейная ига, где играют настоящие профессионалы, а удовольствие от просмотра можно получать от каждого матча. Это чемпионат НХЛ. Здесь действительно выступают настоящие звезды современного хоккея, которые за свое мастерство получают огромные гонорары, но, глядя на то, что эти парни делают на площадке, напрочь забываешь обо всем, полностью сосредотачиваясь только на игре. Команда Анахайм и команда Флорида, которые будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ, тоже могут похвастаться тем, что за них выступают известные хоккеисты. Однако мало иметь в команде звезд, необходимо, чтобы хоккеисты играли в командный хоккей, добивались результатов и могли демонстрировать такую игру стабильно – на протяжении всего сезона. А для этого необходим толковый и опытный менеджер, который сможет донести свои идеи до хоккеистов, а также заставит их выполнять его требования, сделав единой командой. Все это сейчас есть у команд-соперников, именно поэтому их результаты в регулярном чемпионате НХЛ впечатляют, а сами команды имеют отличные шансы на попадание в плей-офф и борьбу за Кубок Стэнли. Однако об этом говорить пока рано, сейчас важен матч команды Анахайм и команды Флорида, прогнозы на который уже предложили наши эксперты. Так что, будем болеть за зрелищный хоккей и стараться выигрывать у букмекеров!

Для наших экспертов – настоящее удовольствие анализировать матчи регулярного сезона НХЛ. Напомним, что здесь выступают только самые сильные хоккейные клубы, в составах которых играют мировые знаменитости – хоккеисты, которых знают и ценят во всем мире. В матче команды Анахайм и команды Флорида на ледовой площадке сойдутся настоящие легенды хоккея. Оба клуба достойны того чтобы быть фаворитами в любом матче. Однако сейчас придется выбирать фаворита в очном противостоянии этих команд. После тщательного изучения всех факторов, эксперты нашего ресурса пришли к мнению, что основное время матча между командой Анахайм и командой Флорида вполне может завершиться вничью. Оба клуба показывают практически равные результаты, составы команд – сбалансированные, без видимых недостатков. Между собой эти команды довольно часто определяют победителя в овертайме или посредством буллитов, так что, вполне логично предположить, что основное время матча не выявит победителя. Кстати, в букмекерских конторах на это событие предлагается довольно высокий коэффициент. Общий тотал заброшенных шайб в этом матче наши эксперты считают на меньше. Скорее всего, в этом противостоянии на первый план выйдет борьба между хоккеистами, поэтому шайб со стороны одной и другой команд будет заброшено немного. А вот общий тотал штрафных минут мы бы рекомендовали рассматривать на больше, так как за грубые приемы хоккеисты будут получать штрафы, которых в этом матче будет немало.

Встреча завершиться победой Анахайм — 2, встреча завершиться победой Флорида — 3.87, победитель определиться в овертайме или по буллитам — 3.4.

В НХЛ нет слабых команд, и именно этим данный хоккейный чемпионат привлекает любителей этого вида спорта. Здесь довольно высокая конкуренция, и каждый матч имеет важное значение с точки зрения расстановки команд в турнирной таблице. Напомним, что только лучшие хоккейные клубы по итогам регулярного сезона смогут выступать в плей-офф. Для этого необходимо показывать стабильную игру на протяжении всего регулярного чемпионата. Команда Анахайм и команда Флорида, которые будут определять победителя в очном матче, сейчас демонстрируют неплохие результаты. Это означает, что болельщики, которые будут наблюдать за ходом игры, могут рассчитывать на зрелищный и результативный хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Исходя из статистических данных, а также учитывая текущую форму хоккеистов, эксперты нашего ресурса предлагают любителям хоккея несколько интересных ставок на этот матч. Мы полагаем, что благодаря нашим прогнозам наблюдать за этим противостоянием будет еще интереснее, а главное – можно выиграть деньги в букмекерских конторах. Так что, присоединяйтесь!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: