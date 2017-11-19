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В 03:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Атлетико Хуракан – Велес Сарсфилд, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 21-го ноября и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Атлетико Хуракан сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Поставить на хозяев матча Атлетико Хуракан – Велес Сарсфилд можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.
Свой последний матч клуб Атлетико Хуракан провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Атлетико Хуракан крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
За последние четыре недели футбольному клубу Велес Сарсфилд пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Велес Сарсфилд находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Велес Сарсфилд намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Велес Сарсфилд в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Атлетико Хуракан и Велес Сарсфилд, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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