Сан-Хосе — Анахайм прогноз и ставки от профессионала 21.11.17

Команда Сан-Хосе и команда Анахайм, которые сыграют между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, являются известными хоккейными командами. В разные периоды истории клубов в их составах выступали известные всему миру хоккеисты. Сейчас в командах тоже достаточно известных игроков, которые ведут клубы к успеху в нынешнем сезоне, есть среди них и молодые таланты, которые еще только предстоит стать знаменитыми и взять на себя роль лидеров. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают классный хоккей, что позволяет им добиваться отличных результатов в регулярном чемпионате НХЛ. Эксперты заокеанского хоккея уже рассматривают команду Сан-Хосе и команду Анахайм в качестве основных претендентов не только на выход в плей-офф, но и на попадание в финал Кубка Стэнли. Эксперты нашего ресурса пока не готовы делать так далеко идущие прогнозы, пока мы лишь предполагаем, что противостояние команды Сан-Хосе и команды Анахайм должно получиться непредсказуемым и результативным. Поэтому мы советуем всем любителям этого вида спорта не пропустить матч, в котором можно будет понаблюдать за игрой известных мастеров клюшки и шайбы, выступающих под руководством не менее знаменитых менеджеров, чьи тактически и стратегические схемы позволяют клубам, вчистую обыгрывать своих соперников. Матч обещает быть захватывающим, поэтому мы еще предлагаем и прогнозы на это противостояние, которые позволят многократно усилить азарт от просмотра игры.

Хоккей сегодня имеет огромную популярность среди любителей спортивных ставок. Чаще всего, бетторы выбирают для ставок наиболее интересные чемпионаты, так как полагают, что делая ставки под просмотр интересного матча – убивают двух зайцев: наслаждают отличной игрой в исполнении профессионалов и могут заработать неплохие деньги, в случае, если сделанная ставка окажется выигрышной. Как правило, такие ставки обречены на неудачу, а беттор не получает ни прибыли, ни удовольствия от просмотра хоккейного матча. Наши эксперты берутся это исправить. В самый разгар регулярного сезона НХЛ, мы выбираем наиболее интересные, на наш взгляд, противостояния, и стараемся предложить как можно больше прогнозов, чтобы каждый беттор смог выбрать для себя наиболее интересную ставку. Сегодня мы рассматриваем противостояние команды Сан-Хосе и команды Анахайм. Оба клуба сейчас набрали неплохой ход, что дает им возможность находиться в числе претендентов на попадание в плей-офф. Поэтому в этом матче победа важна обеим командам, следовательно, независимо от счета на табло, борьба в этом матче будет длиться с первой и до последней секунды. Судя по результатам очных встреч этих хоккейных клубов, наши эксперты склонны предполагать, что результативный хоккей болельщики смогут увидеть уже с первых минут матча, так как команда Сан-Хосе и команда Анахайм играют очень агрессивно в атаке.

Определить фаворита в матче команды Сан-Хосе и команды Анахайм, который состоится в рамках регулярного чемпионата НХЛ, оказалось трудной задачей даже для таких профессионалов, как эксперты нашего ресурса. Обе команды сейчас набрали неплохой ход, занимают высокие позиции в турнирной таблице, да и результаты очных встреч этих соперников всегда непредсказуемы. При анализе этого поединка наши эксперты обратили внимание на то, что команда Сан-Хосе и команда Анахайм часто определяют победителя в овертайме или по буллитам. Так как очки в чемпионате необходимы обеим командам, то наши эксперты пришли к мнению, что и в этом матче весьма вероятна ничья в основное время. Букмекеры предлагают довольно высокий коэффициент на ничью, поэтому, сделав такую ставку, можно в несколько раз увеличить свой игровой банк. Конечно, риск есть, но этот риск вполне оправдан высоким коэффициентом. Хотя, те бетторы, которые привыкли к более надежным ставкам, могут сыграть другие предложения букмекеров – менее рисковые. К примеру, общий тотал заброшенных шайб. Так как оба клуба сейчас находятся в отличной форме и много забрасывают в ворота своих соперников, то и сегодня мы ждем результативного хоккея, поэтому рекомендуем общий тотал шайб в этом матче играть на больше. Еще, мы полагаем, что игра будет грубой, так как соперники не сильно ладят друг с другом, поэтому общий тотал штрафных минут в этом матче тоже советуем играть на больше.

Встреча завершиться победой Сан-Хосе — 1.95, встреча завершиться победой Анахайм — 4.1, победитель определиться в овертайме или по буллитам — 3.45.

Болельщики давно ждали хоккейного матча, в котором на ледовой площадке команды Сан-Хосе сойдутся известные клубы и лучшие хоккеисты. Напомним, что в нынешнем чемпионате НХЛ эти команды показывают очень хороший хоккей, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Победа в этой матче позволит каждой из команд укрепить свое турнирное положение, поэтому наши эксперты ждут, что матч пройдет в обоюдной борьбе. Глядя на заявки команд на этот матч, мы сделали вывод, что кадровых потерь у обеих команд нет, так что, матч ожидается зрелищным. Кроме этого, между собой эти клубы всегда играют результативно, что подходит под стиль игры обеих команд в нынешнем сезоне. Скорее всего, и в сегодняшнем матче защитного хоккея не будет, и обе команды со стартовых минут будут атаковать ворота друг друга. Эксперты нашего ресурса приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, надеемся, что они позволят бетторам не только насладиться хоккеем, но и выиграть кругленькую сумму на ставках в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: