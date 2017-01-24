Прогноз на матч Даллас — Миннесота от эксперта 25.01.17

Быстрота действий, молниеносность принятия решений, огромное количество бросков и множество заброшенных шайб – вот настоящее лицо заокеанского чемпионата НХЛ. Еще сюда можно добавить страсти, которые кипят не только на трибунах, но и на льду. Все это составляет тот неповторимый коктейль, который так нравится истинным ценителям хоккея. Матч, который предлагают к просмотру эксперты нашего ресурса – это противостояние команды Даллас и команды Миннесота. Оба клуба имеют богатую историю, между собой они сыграли немало матчей, поэтому ежегодно противостояние этих команд является одним из украшений чемпионата НХЛ. Сейчас, судя по результатам в чемпионате, оба клуба находятся на подъеме, а это означает, что интересный хоккей болельщика гарантирован. У руля команд стоят опытные менеджеры, которые умеют максимально эффективно использовать лучшие качества своих хоккеистов, заставляя их действовать единым механизмом на площадке, что обеспечивает командам успех в регулярных матчах НХЛ. В принципе, в заокеанском хоккее принцип своей и чужой площадке не имеет большого значения. Все хоккеисты, которые выступают в составе одной и другой команды – профессионалы, они умеют справляться со своими эмоциями и, в первую очередь, выходя играть в хоккей. Поэтому, хозяевам площадки не стоит недооценивать соперников – опытный клуб с богатой историей, который в любой момент игры может почувствовать слабость своих оппонентов и взять игру в свои руки.

Зрелищность и непредсказуемость матчей чемпионата НХЛ не подлежит сомнению. Эксперты нашего ресурса каждый раз стараются найти наиболее интересный матч для прогнозирования. Сегодня мы остановили свой выбор на противостоянии команды Даллас и команды Миннесота. Оба соперника отлично знакомы друг с другом, так как каждый сезон им приходиться играть очные матчи в регулярном сезоне НХЛ. Сейчас, когда регулярный сезон приближается к своему экватору, для команд крайне важно постараться закрепиться на занятых позициях в турнирной таблице, которые дадут им право выступать в плей-офф. Но, стоит напомнить, что в регулярном чемпионате НХЛ очень жесткая конкуренция, поэтому клубам следует собранно подходить к каждому противостоянию. Нет необходимости говорить, что на матчи друг против друга команда Даллас и команда Миннесота настраиваются очень серьезно, так как эти соперники всегда стараются победить своего конкурента. Наши эксперты полагают, что менеджеры команд не будут отходить от той тактики, которая позволяет их подопечным демонстрировать хорошие результаты в нынешнем сезоне, поэтому сегодня болельщики увидят яркий атакующий хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Нам только остается пожелать удачи командам, а всем любителям поставок посоветовать воспользоваться нашими прогнозами.

В матче, где команды Даллас встретится с командой Миннесота, эксперты нашего ресурса долго определяли фаворита. Сейчас хоккеисты обеих команд демонстрируют отличную форму и показывают хорошие результаты. Оба клуба занимают высокие места в турнирной таблице НХЛ и имеют отличные шансы попасть в плей-офф. В составе хозяев площадки сегодня не будет нескольких ведущих хоккеистов, возможно, что именно с этим связано движение коэффициентов в букмекерских конторах. Однако необходимо учитывать тот факт, что команда Даллас имеет над своими соперниками определенное преимущество. В родных стенах хозяева играют очень мощно, и в этом смогли убедиться многие хоккейные клубы в нынешнем сезоне. Поэтому, несмотря на то, что команда Миннесота показывает неплохой хоккей в выездных матчах, ей будет довольно непросто противостоять хоккеистам команды Даллас. Наши эксперты полагают, что в этом матче необходимо делать ставки на победу команды Даллас. Еще мы считаем, что в предстоящей встрече обе команды вполне могут перебить общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами. С атакой у команд полный порядок, тем более что они много атакуют и много бросают. В предыдущих матчах обе клуба тоже показали достойные результаты, поэтому вполне справедливо, что данный матч необходимо рассматривать с точки зрения большого количества заброшенных шайб. Что мы и рекомендуем делать.

Триумфатором игры станет Даллас — 1, нет победителей — , триумфатором игры станет Миннесота — .

В НХЛ нет слабых команд, и именно этим данный хоккейный чемпионат привлекает любителей этого вида спорта. Здесь довольно высокая конкуренция, и каждый матч имеет важное значение с точки зрения расстановки команд в турнирной таблице. Напомним, что только лучшие хоккейные клубы по итогам регулярного сезона смогут выступать в плей-офф. Для этого необходимо показывать стабильную игру на протяжении всего регулярного чемпионата. Команда Даллас и команда Миннесота, которые будут определять победителя в очном матче, сейчас демонстрируют неплохие результаты. Это означает, что болельщики, которые будут наблюдать за ходом игры, могут рассчитывать на зрелищный и результативный хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Исходя из статистических данных, а также учитывая текущую форму хоккеистов, эксперты нашего ресурса предлагают любителям хоккея несколько интересных ставок на этот матч. Мы полагаем, что благодаря нашим прогнозам наблюдать за этим противостоянием будет еще интереснее, а главное – можно выиграть деньги в букмекерских конторах. Так что, присоединяйтесь!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru