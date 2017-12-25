Йокерит — Слован Братислава прогноз профессионала 26.12.17

В игре между командой Йокерит и командой Слован Братислава эксперты нашего ресурса с трудом приняли решение относительно того, кому они отдадут предпочтение в этом матче. Об хоккейных клуба показывают неоднозначные результаты в последних матчах. Видимо, это связано с тем, что команды в последних матчах захлестнули травмы. По словам наставников команд, травмы серьезно повлияли на команды, так как сейчас они опасаются, что отсутствие основных хоккеистов может существенно сказаться на результатах. Напомним, что оба клуба являются одними из претендентов на попадание в плей-офф. Однако пока только пройдена половина пути в чемпионате, и на попадание в плей-офф претендует множество хоккейных клубов, поэтому командам сейчас важно показывать стабильные результаты, чтобы не потерять место, дающее право выступать в плей-офф. Между собой команды будут встречаться не в первый раз. В каждом сезоне эти команды противостоят друг другу, демонстрируя прекрасный хоккей и неоднозначные результаты. Эксперты нашего ресурса стараются анализировать матчи данных хоккейных клубов, так как сразу определить фаворита этого противостояния очень тяжело. Мы пользуемся различными источниками информации, которые позволяют нам находить интересные предложения в букмекерских конторах, и делать ставки по высоким коэффициентам.

Эксперты нашего ресурса давно ждали матча, в котором встретятся хоккеисты команды Йокерит и хоккеисты команды Слован Братислава. Оба хоккейных клуба показывают в чемпионате КХЛ отличные результаты. Поэтому, нам было непросто составить прогноз на противостояние этих хоккейных клубов. Однако, тщательно проанализировав статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также сравнив статистику выступлений этих хоккейных клубов в прошлом сезоне, наши эксперты пришли к определенным выводам, которые мы сформулировали в нашем прогнозе на этот матч. Более детально с ним познакомиться можно ниже. Мы думаем, что сегодняшнее противостояние получиться динамичным, так как оба клуба в нынешнем сезоне делают упор именно на атаку. Кроме этого, по полученной из официальных источников информации, нам стало известно, что обе команды с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах. Из этого следует, что болельщики не должны заскучать во время игры. Также, наши эксперты понимают, что сейчас для обеих команд открывается отличная возможность – не только нанести поражение конкурентам за попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона КХЛ, но и самим улучшить свое положение в турнирной таблице. Так что, матч обещает быть интересным. Надеемся, что хоккеисты не разочаруют болельщиков!

Эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой Йокерит и командой Слован Братислава фаворитами противостояния являются гости. Несмотря на то, что команда Йокерит будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, сейчас хоккеисты клуба явно не в лучшей форме. Об этом можно судить, глядя на последние результаты команды в чемпионате КХЛ. Кроме этого, сейчас у команды довольно много травмированных, так что наставнику придется принимать непростые решение относительно того, кто будет принимать участие в матче. Команда Слован Братислава в нынешнем сезоне показывает стабильный хоккей. Относится это к выездным матчам, где хоккеисты команды Слован Братислава выглядят надежнее своих соперников и за счет этого им удается набирать очки. С турнирной точки зрения у гостей тоже более выгодная позиция в турнирной таблице, да и травмированных хоккеистов у команды Слован Братислава нет. Поэтому, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Слован Братислава в этой игре вполне оправдана. Кроме этого, наши эксперты предлагают делать ставки на то, что в матче будет заброшено много шайб, что позволит командам перебить тотал, заявленный букмекерами. Также в этой игре мы ждем много нарушений, так как игра – принципиальное противостояние команды Йокерит и команды Слован Братислава, а подобные матчи всегда проходят в борьбе, сопровождаемой грубостью и удалениями.

Победителем станет Йокерит — 1.85, победителем станет Слован Братислава — 4.4, в игре никто не победит в основное время — 3.5.

Эксперты нашего ресурса пристально следят за матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Мы стараемся подыскивать наиболее интересные противостояния, в которых принимают участие лучшие хоккейные клубы чемпионата. В предстоящем туре мы решили спрогнозировать матч, в котором будут противостоять друг другу две известные европейские хоккейные команды. Мы тщательно подготовились к этому матчу, досконально изучили статистику противостояний этих команд, а также статистику выступления этих команд в текущем сезоне. Все это позволило нашим экспертам сделать определенные выводы, которые нашли отражение в прогнозах на эту игру. Вообще, эксперты нашего ресурса считают, что в чемпионате КХЛ говорить о победе какого-либо клуба до финального свистка – бессмысленно, так как в этом виде спорта всегда играют до конца, и пока не прозвучит финальная сирена – рано говорить о победе той или иной команды. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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