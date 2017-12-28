НХЛ. Сегодня матч Тампа-Бэй — Монреаль. Прогнозы и ставки от эксперта 29.12.17

Большинство матчей чемпионата НХЛ – это яркие противостояния с большим количеством атак и большим количеством заброшенных шайб. Наши эксперты всегда стараются выбирать для прогнозирования наиболее интересные, с нашей точки зрения, матчи, в которых противостоять друг другу будут сильные соперники. Команда Тампа-Бэй и команда Монреаль, судя по результатам, находятся в отличной форме. Оба клуба занимают места в зоне плей-офф, поэтому сейчас им важно сохранить свои позиции в турнирной таблице, а также, по возможности, укрепить их. Для этого как нельзя лучше подходит данный матч, так как здесь можно не только заработать баллы для турнирной таблицы, но и подвинуть конкурента, что само по себе тоже является задачей для обеих команд. Сейчас пока рано говорить о плей-офф и раскладе сил, так как до конца регулярного чемпионата командам предстоит сыграть еще достаточно матчей. Однако уже сейчас необходимо задумываться о плей-офф, так как лучше в стартовых матчах играть со слабыми командами, чем с равными. Все это понимают опытные менеджеры обеих команд, которые в этом матче будут настраивать своих хоккеистов только на победу, тем более что в составах обеих клубов достаточно профессионалов, которые в любом эпизоде могут взять игру на себя и отличиться за счет индивидуального мастерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться очень интересным.

Для наших экспертов наибольшим приоритетом при прогнозировании матчей регулярного чемпионата НХЛ является текущая форма команд. Так как в регулярном чемпионате НХЛ клубы играют практически через день, то от текущей формы хоккеистов, их командной слаженности – зависит многое, если не все. Конечно, большое значение имеют и личные встречи между командами. К примеру, одному из соперников очень трудно играть в выездных матчах, а другому – наоборот, лучше удается игра на площадке соперника, чем на своей собственной. Вот при помощи таких многочисленных нюансов, наши эксперты и стараются найти наиболее правильные и интересные прогнозы. Сегодня мы постараемся более детально разобраться в противостоянии команды Тампа-Бэй и команды Монреаль. Судя по текущим результатам регулярного чемпионата, оба клуба находятся в отличной форме, поэтому болельщики могут ждать интересной и зрелищной игры. Между собой эти хоккейные клубы всегда играют напряженно, стараясь максимально сдерживать атаки друг друга. Из этого получается, что сегодняшний матч, скорее всего, будет эмоциональным, так как в матчах этих соперников всегда много нарушений правил и грубых приемов. Несмотря на это, мы ждем, что команды покажут настоящий хоккей и позволят болельщикам получить удовольствие от просмотра этой игры. А о прогнозах на матч уже позаботились наши эксперты!

Для экспертов нашего ресурса матч между командой Тампа-Бэй и командой Монреаль с самого начала не вызывал сомнений относительно того, кто победит в этой игре. Хозяева площадки сейчас демонстрируют просто сумасшедшую игру в регулярном чемпионате НХЛ, которая приносит им успех в каждом матче. На родной площадке клуб вообще играет великолепно, не оставляя от соперников камня на камне при поддержке родных трибун. Гости что-то в нынешнем чемпионате пока не могут найти свою игру. Команда Монреаль, несмотря на щедрые похвалы авансом на старте чемпионата, пока не оправдывает надежд. Возможно, это связано с тем, что у гостей довольно много хоккеистов основы находится в лазарете. Да и выездная серия клуба несколько затянулось, поэтому хоккеисты могли устать. В общем, наши эксперты в сегодняшнем матче уверены в победе хозяев площадки, и предлагают делать ставку не только на победу команды Тампа-Бэй в этом матче, но и на то, что клуб сможет пробить фору, предложенную букмекерами. Относительно количества шайб в этой игре, наши эксперты полагают, что лучше делать ставки на индивидуальный тотал хозяев площадки на больше, так как команда Тампа-Бэй атакует на протяжении трех периодов, независимо от того, какой счет на табло. Еще можно сыграть индивидуальный тотал штрафных минут команды Монреаль на больше. Скорее всего, гости будут останавливать быстрые атаки хоккеистов команды Тампа-Бэй грубыми приемами, за которые будут получать удаления.

В игре выиграет Тампа-Бэй — 1.8, в основное время игры будет ничья — 3.8, в игре выиграет Монреаль — 4.3.

Наши эксперты давно ждали противостояния команды Тампа-Бэй и команды Монреаль, так как в последних матчах эти хоккейные клубы показывают отличный хоккей, следовательно, мы предполагаем, что игра будет насыщенной и интересной. Вообще, все матчи чемпионата НХЛ – это зрелищные противостояния с непредсказуемым исходом. В составах команд выступают отличные хоккеисты, которые способны в одиночку решить исход игры в пользу своего клуба. Однако мы думаем, что в этом матче будет интересно наблюдать за командными действиями соперников, так как тренеры обеих команд прямо заявляли о том, что именно от слаженности командных действий на площадке будет зависеть исход встречи. В любом случае, хоккеисты обеих команд не должны разочаровать болельщиков, которые замерли в предвкушении этого противостояния. Наши эксперты тоже не сидели без дела, и приготовили несколько отличных прогнозов на этот матч, которые позволят усилить эмоции от просмотра игры, а также принесут прибыль на ставках в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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