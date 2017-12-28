Сан-Хосе — Калгари прогноз специалиста на матч НХЛ 29.12.17

Большинство матчей чемпионата НХЛ – это яркие противостояния с большим количеством атак и большим количеством заброшенных шайб. Наши эксперты всегда стараются выбирать для прогнозирования наиболее интересные, с нашей точки зрения, матчи, в которых противостоять друг другу будут сильные соперники. Команда Сан-Хосе и команда Калгари, судя по результатам, находятся в отличной форме. Оба клуба занимают места в зоне плей-офф, поэтому сейчас им важно сохранить свои позиции в турнирной таблице, а также, по возможности, укрепить их. Для этого как нельзя лучше подходит данный матч, так как здесь можно не только заработать баллы для турнирной таблицы, но и подвинуть конкурента, что само по себе тоже является задачей для обеих команд. Сейчас пока рано говорить о плей-офф и раскладе сил, так как до конца регулярного чемпионата командам предстоит сыграть еще достаточно матчей. Однако уже сейчас необходимо задумываться о плей-офф, так как лучше в стартовых матчах играть со слабыми командами, чем с равными. Все это понимают опытные менеджеры обеих команд, которые в этом матче будут настраивать своих хоккеистов только на победу, тем более что в составах обеих клубов достаточно профессионалов, которые в любом эпизоде могут взять игру на себя и отличиться за счет индивидуального мастерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться очень интересным.

Сегодня в мире есть только одна хоккейная ига, где играют настоящие профессионалы, а удовольствие от просмотра можно получать от каждого матча. Это чемпионат НХЛ. Здесь действительно выступают настоящие звезды современного хоккея, которые за свое мастерство получают огромные гонорары, но, глядя на то, что эти парни делают на площадке, напрочь забываешь обо всем, полностью сосредотачиваясь только на игре. Команда Сан-Хосе и команда Калгари, которые будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ, тоже могут похвастаться тем, что за них выступают известные хоккеисты. Однако мало иметь в команде звезд, необходимо, чтобы хоккеисты играли в командный хоккей, добивались результатов и могли демонстрировать такую игру стабильно – на протяжении всего сезона. А для этого необходим толковый и опытный менеджер, который сможет донести свои идеи до хоккеистов, а также заставит их выполнять его требования, сделав единой командой. Все это сейчас есть у команд-соперников, именно поэтому их результаты в регулярном чемпионате НХЛ впечатляют, а сами команды имеют отличные шансы на попадание в плей-офф и борьбу за Кубок Стэнли. Однако об этом говорить пока рано, сейчас важен матч команды Сан-Хосе и команды Калгари, прогнозы на который уже предложили наши эксперты. Так что, будем болеть за зрелищный хоккей и стараться выигрывать у букмекеров!

Благодаря тому, что эксперты нашего ресурса тщательно анализируют каждый матч НХЛ, мы предлагаем только наиболее интересные и качественные прогнозы. Матч, в котором в рамках регулярного чемпионата встретятся хоккеисты команды Сан-Хосе и хоккеисты команды Калгари должен получиться интересным. Наши эксперты полагают, что эти две атакующие команды должны на двоих забросить довольно много шайб. На эту мысль наталкивают и личные встречи этих команд. В общем, мы думаем, что общий тотал заброшенных шайб в этой игре на больше – отличная ставка, мимо которой не должны проходить бетторы. Помимо этого, мы полагаем, что к общему тоталу шайб можно добавлять и ставки на индивидуальный тотал каждой команды на больше. В составе обеих команд достаточно хоккеистов, которые умеют делать решающие броски. Относительно победителя матча, скорее всего, хоккеисты команды Сан-Хосе выиграют игру, так как родная площадка, болельщики и фора в несколько дней отдыха должны положительно сказаться на игре хозяев площадки, сделать ее более агрессивной. Гости мало в чем уступают свои соперникам, но из-за отсутствия нескольких хоккеистов, а также учитывая напряженный календарь команды Калгари, скорее всего, к концовке матча гостям будет тяжело успевать за стремительными атаками хоккеистов команды Сан-Хосе, поэтому мы советуем делать ставки на победу команды Сан-Хосе в этом противостоянии.

Ничья в игре — 3.45, игра завершиться победой Сан-Хосе — 1.95, игра завершиться победой Калгари — 4.1.

В НХЛ нет слабых команд, и именно этим данный хоккейный чемпионат привлекает любителей этого вида спорта. Здесь довольно высокая конкуренция, и каждый матч имеет важное значение с точки зрения расстановки команд в турнирной таблице. Напомним, что только лучшие хоккейные клубы по итогам регулярного сезона смогут выступать в плей-офф. Для этого необходимо показывать стабильную игру на протяжении всего регулярного чемпионата. Команда Сан-Хосе и команда Калгари, которые будут определять победителя в очном матче, сейчас демонстрируют неплохие результаты. Это означает, что болельщики, которые будут наблюдать за ходом игры, могут рассчитывать на зрелищный и результативный хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Исходя из статистических данных, а также учитывая текущую форму хоккеистов, эксперты нашего ресурса предлагают любителям хоккея несколько интересных ставок на этот матч. Мы полагаем, что благодаря нашим прогнозам наблюдать за этим противостоянием будет еще интереснее, а главное – можно выиграть деньги в букмекерских конторах. Так что, присоединяйтесь!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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