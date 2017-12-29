Ставки на матч Сент-Луис – Каролина, прогноз на НХЛ от 31.12.17

НХЛ – особенный чемпионат и не только потому, что здесь выступают лучшие хоккеисты современности. Здесь спортсмены сражаются на ледовой площадке с первых и до последних секунд матча. В этом чемпионате невозможно увидеть наплевательского отношения к игре, даже если команда безнадежно уступает своим соперникам в несколько шайб, это не означает, что хоккеисты смирились с поражением, и просто доигрывают игру, в любой момент игра может измениться, и уже аутсайдеры будут в роли фаворитов. События в хоккее меняют стремительно, а в чемпионате НХЛ преимущество может переходить из рук в руки в течении периода. Команда Сент-Луис и команда Каролина, которым предстоит сыграть между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, известны своими противостояниями. Оба клуба имеют в своих составах известных хоккеистов, которые показывают слаженные командные действия, а также демонстрируют прекрасную индивидуальную технику. Это позволяет клубам претендовать на попадание в плей-офф. Вообще, все клубы НХЛ в более-менее равной степени имеют шансы участвовать в плей-офф, для этого необходимо всего лишь стабильно выступать в регулярном чемпионате. Однако очень тяжело демонстрировать стабильность при напряженном графике игр, с чередующимися домашними и выездными сериями матчей. Поэтому только действительно достойные клубы могут пройти эту дистанцию.

Зрелищность и непредсказуемость матчей чемпионата НХЛ не подлежит сомнению. Эксперты нашего ресурса каждый раз стараются найти наиболее интересный матч для прогнозирования. Сегодня мы остановили свой выбор на противостоянии команды Сент-Луис и команды Каролина. Оба соперника отлично знакомы друг с другом, так как каждый сезон им приходиться играть очные матчи в регулярном сезоне НХЛ. Сейчас, когда регулярный сезон приближается к своему экватору, для команд крайне важно постараться закрепиться на занятых позициях в турнирной таблице, которые дадут им право выступать в плей-офф. Но, стоит напомнить, что в регулярном чемпионате НХЛ очень жесткая конкуренция, поэтому клубам следует собранно подходить к каждому противостоянию. Нет необходимости говорить, что на матчи друг против друга команда Сент-Луис и команда Каролина настраиваются очень серьезно, так как эти соперники всегда стараются победить своего конкурента. Наши эксперты полагают, что менеджеры команд не будут отходить от той тактики, которая позволяет их подопечным демонстрировать хорошие результаты в нынешнем сезоне, поэтому сегодня болельщики увидят яркий атакующий хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Нам только остается пожелать удачи командам, а всем любителям поставок посоветовать воспользоваться нашими прогнозами.

Эксперты нашего ресурса полностью солидарны с букмекерами в оценке фаворита противостояния команды Сент-Луис и команды Каролина. Сейчас обе команды показывают ровную игру, однако в чемпионате НХЛ нельзя рассматривать матчи только с точки зрения текущей формы команды. Есть достаточно факторов, каждый из которых может повлиять на результат матча. После тщательно анализа предстоящего матча, наши эксперты полагают, что фаворитом игры должны быть хоккеисты команды Сент-Луис. Сейчас хозяева площадки играют в более слаженный хоккей, благодаря чему они добивают отличных результатов. Немаловажной будет и поддержка родных трибун, так как большинство матчей нынешнего чемпионата в родных стенах клуб выиграл. Гости тоже умеют играть в хоккей, команда Каролина довольно известный хоккейный клуб, в составе которого достаточно мастеров. Однако выездные матчи играть очень тяжело, тем более, когда серия выездных игр затянулась. Сейчас у команды Каролина уже за плечами несколько выездных матчей, поэтому хоккеисты устали. Исходя из этого, мы рекоме7ндуем делать ставки на то, что победителем противостояния будет команда Сент-Луис. Еще мы советуем делать ставки на то, что оба клуба пробьют общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами в этом матче. Обе команды играют в атакующий хоккей и много бросают по воротам соперников, да и между собой эти команды в большинстве матчей забрасывают много шайб.

Матч закончится триумфом Сент-Луис — 1.85, матч закончится триумфом Каролина — 4.4, ничья в основное время — 3.5.

НХЛ – самый зрелищный хоккейный чемпионат, в котором выступают лучшие современные хоккеисты. Практически все команды, которые принимают участие в чемпионате, имеют за плечами богатую историю, в которой были взлеты и падения. Сегодняшние соперники, которые в ближайшее время выйдут на лед, тоже могут похвастаться многочисленными достижениями в чемпионате НХЛ. Однако сейчас им необходимо сосредоточиться на предстоящем матче, так как оба соперника – амбициозные хоккейные клубы, которые в нынешнем сезоне, впрочем, как и в других сезонах, решают самые серьезные задачи. Так что, для них победа в этом матче будет иметь принципиальное значение, так как позволит не только обыграть одного из принципиальных соперников, но и увеличить отрыв от конкурентов в борьбе за выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Наши эксперты тщательно проанализировали все факторы данного противостояния и смогли найти интересные предложения в букмекерских конторах. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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