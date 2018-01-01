Миннесота — Флорида прогноз специалиста на матч НХЛ 03.01.18

НХЛ – особенный чемпионат и не только потому, что здесь выступают лучшие хоккеисты современности. Здесь спортсмены сражаются на ледовой площадке с первых и до последних секунд матча. В этом чемпионате невозможно увидеть наплевательского отношения к игре, даже если команда безнадежно уступает своим соперникам в несколько шайб, это не означает, что хоккеисты смирились с поражением, и просто доигрывают игру, в любой момент игра может измениться, и уже аутсайдеры будут в роли фаворитов. События в хоккее меняют стремительно, а в чемпионате НХЛ преимущество может переходить из рук в руки в течении периода. Команда Миннесота и команда Флорида, которым предстоит сыграть между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, известны своими противостояниями. Оба клуба имеют в своих составах известных хоккеистов, которые показывают слаженные командные действия, а также демонстрируют прекрасную индивидуальную технику. Это позволяет клубам претендовать на попадание в плей-офф. Вообще, все клубы НХЛ в более-менее равной степени имеют шансы участвовать в плей-офф, для этого необходимо всего лишь стабильно выступать в регулярном чемпионате. Однако очень тяжело демонстрировать стабильность при напряженном графике игр, с чередующимися домашними и выездными сериями матчей. Поэтому только действительно достойные клубы могут пройти эту дистанцию.

Зрелищность и непредсказуемость матчей чемпионата НХЛ не подлежит сомнению. Эксперты нашего ресурса каждый раз стараются найти наиболее интересный матч для прогнозирования. Сегодня мы остановили свой выбор на противостоянии команды Миннесота и команды Флорида. Оба соперника отлично знакомы друг с другом, так как каждый сезон им приходиться играть очные матчи в регулярном сезоне НХЛ. Сейчас, когда регулярный сезон приближается к своему экватору, для команд крайне важно постараться закрепиться на занятых позициях в турнирной таблице, которые дадут им право выступать в плей-офф. Но, стоит напомнить, что в регулярном чемпионате НХЛ очень жесткая конкуренция, поэтому клубам следует собранно подходить к каждому противостоянию. Нет необходимости говорить, что на матчи друг против друга команда Миннесота и команда Флорида настраиваются очень серьезно, так как эти соперники всегда стараются победить своего конкурента. Наши эксперты полагают, что менеджеры команд не будут отходить от той тактики, которая позволяет их подопечным демонстрировать хорошие результаты в нынешнем сезоне, поэтому сегодня болельщики увидят яркий атакующий хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Нам только остается пожелать удачи командам, а всем любителям поставок посоветовать воспользоваться нашими прогнозами.

Благодаря тому, что эксперты нашего ресурса тщательно анализируют каждый матч НХЛ, мы предлагаем только наиболее интересные и качественные прогнозы. Матч, в котором в рамках регулярного чемпионата встретятся хоккеисты команды Миннесота и хоккеисты команды Флорида должен получиться интересным. Наши эксперты полагают, что эти две атакующие команды должны на двоих забросить довольно много шайб. На эту мысль наталкивают и личные встречи этих команд. В общем, мы думаем, что общий тотал заброшенных шайб в этой игре на больше – отличная ставка, мимо которой не должны проходить бетторы. Помимо этого, мы полагаем, что к общему тоталу шайб можно добавлять и ставки на индивидуальный тотал каждой команды на больше. В составе обеих команд достаточно хоккеистов, которые умеют делать решающие броски. Относительно победителя матча, скорее всего, хоккеисты команды Миннесота выиграют игру, так как родная площадка, болельщики и фора в несколько дней отдыха должны положительно сказаться на игре хозяев площадки, сделать ее более агрессивной. Гости мало в чем уступают свои соперникам, но из-за отсутствия нескольких хоккеистов, а также учитывая напряженный календарь команды Флорида, скорее всего, к концовке матча гостям будет тяжело успевать за стремительными атаками хоккеистов команды Миннесота, поэтому мы советуем делать ставки на победу команды Миннесота в этом противостоянии.

Ничья в игре — 3.45, игра завершиться победой Миннесота — 1.95, игра завершиться победой Флорида — 4.1.

Матчи НХЛ отличаются непредсказуемостью. За ледовыми баталиями этого чемпионата очень интересно наблюдать, так как там выступают настоящие профессионалы, которые могут в любой момент не просто развернуть матч на 180 градусов, а сделать это в минимальный промежуток времени. Здесь в каждом периоде идет не просто борьба, а настоящая битва, так как поражение – единственное, чего нельзя допустить в матче. Сейчас команда Миннесота и команда Флорида, которые примут участие в данном матче, занимают высокие места в турнирной таблице и имеют отличные шансы на то, чтобы за счет победы в этой игре подняться на ступеньку выше в турнирной таблице. По словам менеджеров клубов, игра чрезвычайно важна для их подопечных, поэтому хоккеисты приложат максимум усилий для победы. Следовательно, болельщикам в этом матче уготован отличный хоккей, который еще можно сделать и прибыльным, сделав ставки по прогнозам наших экспертов. Всем хорошего хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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