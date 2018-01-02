Ставки на матч Вегас – Нэшвилл, прогноз на НХЛ от 03.01.18

Заокеанская хоккейная лига НХЛ всегда радует поклонников хоккея яркими играми, в которых хоккеисты бьются за победу до финальной сирены матча. Часть матчей не заканчиваются победой одной из команд в основное время, поэтому хоккеистам приходиться определять сильнейшего в овертайме или по буллитам. Вообще, хоккей – это один из наиболее зрелищных и динамичных видов спорта, здесь исход матча может решиться в любом периоде, а фишка НХЛ заключается в том, что в этом чемпионате хоккеисты могут изменить ход матча в свою сторону буквально за несколько секунд до финальной сирены. Именно за это любители хоккея и ценят НХЛ, предпочитая не пропускать ни одного матча. Сегодня эксперты нашего ресурса решили обратить свое внимание на противостояние команды Вегас и команды Нэшвилл. Оба хоккейных клуба сейчас явно на подъеме, они показывают отличные результаты и радуют своих поклонников результативной игрой. Мы думаем, что команда Вегас и команда Нэшвилл являются одними из претендентов на попадание в плей-офф, а эксперты НХЛ считают, что одну из этих команд можно будет увидеть в финальном матче за Кубок Стэнли. Пока мы будем смотреть противостояние этих команд в регулярном чемпионате НХЛ, и смеем предположить, что оно будет не менее интересным, чем финальная игра за Кубок Стэнли.

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором определять сильнейшего будут хоккеисты команды Вегас и хоккеисты команды Нэшвилл оказался непростым для прогнозирования. В первую очередь, необходимо сказать о том, что в чемпионате НХЛ выступает большое количество действительно классных клубов. Практически у всех команд достаточно солидный бюджет, поэтому они могут себе позволить пригласить известных хоккеистов и менеджеров. Поэтому слабых команд в НХЛ нет априори. Каждый клуб ведет борьбу за попадание в плей-офф, следовательно, не важных матчей в регулярном чемпионате нет, так как проигрыш может существенно сказаться на расположении команд в турнирной таблице, и тот клуб, который входил в зону плей-офф, может легко ее покинуть. Таким образом, команда Вегас и команда Нэшвилл подходят к очному противостоянию в полной боевой готовности. Это можно судить по составам, а также по словам менеджеров, которые много говорили о значимости победы для их клубов в этом матче. Наши эксперты сделали вывод, что игра будет достаточно динамичной, так как между собой команда Вегас и команда Нэшвилл практически во всех последних противостояниях играли в быстрый хоккей со множеством бросков по воротам друг друга. Чего-то подобного стоит ждать и в этом матче. Поэтому, мы советуем болельщикам не пропустить это противостояние и подогреть интерес к матчу ставками от наших экспертов!

Благодаря тому, что эксперты нашего ресурса тщательно анализируют каждый матч НХЛ, мы предлагаем только наиболее интересные и качественные прогнозы. Матч, в котором в рамках регулярного чемпионата встретятся хоккеисты команды Вегас и хоккеисты команды Нэшвилл должен получиться интересным. Наши эксперты полагают, что эти две атакующие команды должны на двоих забросить довольно много шайб. На эту мысль наталкивают и личные встречи этих команд. В общем, мы думаем, что общий тотал заброшенных шайб в этой игре на больше – отличная ставка, мимо которой не должны проходить бетторы. Помимо этого, мы полагаем, что к общему тоталу шайб можно добавлять и ставки на индивидуальный тотал каждой команды на больше. В составе обеих команд достаточно хоккеистов, которые умеют делать решающие броски. Относительно победителя матча, скорее всего, хоккеисты команды Вегас выиграют игру, так как родная площадка, болельщики и фора в несколько дней отдыха должны положительно сказаться на игре хозяев площадки, сделать ее более агрессивной. Гости мало в чем уступают свои соперникам, но из-за отсутствия нескольких хоккеистов, а также учитывая напряженный календарь команды Нэшвилл, скорее всего, к концовке матча гостям будет тяжело успевать за стремительными атаками хоккеистов команды Вегас, поэтому мы советуем делать ставки на победу команды Вегас в этом противостоянии.

Встреча завершиться победой Вегас — 1.95, встреча завершиться победой Нэшвилл — 4.1, победитель определиться в овертайме или по буллитам — 3.45.

В игре команды Вегас и команды Нэшвилл ожидается аншлаг. Между собой будут играть две известные команды НХЛ, которые имеют богатую историю противостояний, а также в составе этих команд выступают известные хоккеисты. Сегодняшний матч будет особенным, так как оба клуба ведут борьбу за путевку в плей-офф, поэтому страсти на ледовой площадке будут кипеть нешуточные. Ожидается, что все известные хоккеисты примут участие в этом матче. По крайней мере, такое заявление сделали наставники клубов. Наши эксперты из альтернативных источников узнали, что сегодня оба клуба будут играть в атакующем стиле, так как победа позволит каждой команде существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице. Помимо этого, в матчах между собой команды всегда играют в быстрый атакующий хоккей, наносят много бросков по воротам соперника и стараются забить как можно больше шайб. Таким образом, мы считаем, что матч будет очень интересным, поэтому советуем любителям хоккея не пропустить эту игру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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