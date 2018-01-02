Трактор — Динамо Москва прогноз профессионала на матч КХЛ 03.01.18

Перед тем, как анализировать хоккейный матч, в котором команда Трактор на своей площадке принимает команду Динамо Москва, эксперты нашего ресурса решили тщательно взглянуть на турнирную таблицу КХЛ. Ведь скоро хоккейные клубы пройдут экватор чемпионата, поэтому интересно, какие шансы имеют команды завершить сезон на мажорной ноте и завоевать билет в плей-офф. Напомним, что получить билет в плей-офф – не главная цель для команд регулярного сезона КХЛ. По итогам регулярного сезона необходимо занять достойное место в турнирной таблице, которое позволит с первого раунда плей-офф получить более легкого соперника. То есть, те команды, которые по итогам регулярного сезона КХЛ займут самые высокие места в чемпионате, получат в качестве соперников по первому раунду команды, которые заняли самые нижние места, допустимые для участия в плей-офф. Таким образом, чем выше место в турнирной таблице чемпионата у хоккейного клуба, тем выше его шансы сыграть в финале Кубка Гагарина. Но, история знает массу примеров, когда трофей завоевывали команды, попадавшие в плей-офф совершенно случайно. Поэтому, сейчас командам главное – попасть в плей-офф, а потом можно будет и начать разбираться дальше. А для попадания в плей-офф необходимо демонстрировать стабильную игру сейчас. Поэтому, наши эксперты ждут интересной игры от команды Трактор и команды Динамо Москва.

С точки зрения статистики, противостояние команды Трактор и команды Динамо Москва, которые сойдутся на ледовой площадке команды Трактор в рамках чемпионата КХЛ, должно получиться зрелищным. Судя по результатам, которые команды демонстрируют на протяжении чемпионата, хоккеисты находятся в неплохой форме, поэтому в этом матче наши эксперты ждут борьбу. Между собой команда Трактор и команда Динамо Москва встречаются неоднократно в рамках чемпионата КХЛ. Исходя из сыгранных матчей, мы полагаем, что обе команды в сегодняшней игре имеют равные шансы на успех. Представители клубов сообщили, что травмированных хоккеистов нет в составе одной и другой команд, так что, можно ожидать, что оба клуба с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах, что говорит о серьезности намерений этих команд. Напомним, что пока в КЛХ не определились команды, которые уже смогли обеспечить себе путевку в плей-офф. Напомним, что такое право получают клубы, которые показали по ходу регулярного сезона хорошую игру, и смогли занять высокие места в турнирной таблице. Сейчас конкуренция в чемпионате очень жесткая, так как всем командам необходимо набирать очки и попадать в число сильнейших. Поэтому, мы думаем, что в сегодняшнем матче оба хоккейных клуба порадуют болельщиков ярким и результативным хоккеем.

Наши эксперты и букмекеры одинаково считают, что в матче команды Трактор и команды Динамо Москва, который состоится в рамках чемпионата КХЛ, победу должны одержать хозяева площадки. Глядя на игру команды Трактор в нынешнем сезоне, понимаешь, что клуб серьезно добавил и во многом заслуга в этом принадлежит грамотному тренеру, который смог сделать настоящую команду из хоккеистов, которые ранее не играли друг с другом. Причем, огромная работа была проведена в короткий срок, что еще раз подчеркивает профессионализм наставника команды Трактор. В родных стенах команда играет очень мощно, поэтому сегодня гостям будет тяжело что-то противопоставить сыгранной команде Трактор. Команда Динамо Москва в этом году пока не может похвастаться стабильной игрой. Клуб то играет просто великолепно, то может откровенно проиграть матч, продемонстрировав безвольную игру. В общем, команда Динамо Москва сейчас пребывает не в лучшей игровой форме, поэтому хозяева площадки должны одерживать в этом матче легкую победу. Общий тотал заброшенных шайб в этой игре мы рекомендуем играть на больше. Оба клуба играют в атакующий хоккей, поэтому вряд ли сегодня тренеры будут отходить от приемлемой игровой тактики. Следовательно, сегодня болельщики станут свидетелями быстрой комбинационной игры, в которой должно быть много шайб. А вот удалений будет немного, так как команда Трактор и команда Динамо Москва редко играют в грубый хоккей.

Ничья в основное время — 3.4, победит в противостоянии Трактор — 2, победит в противостоянии Динамо Москва — 3.87.

Благодаря экспертам нашего ресурса, которые постоянно ищут наиболее интересные матчи в регулярном чемпионате КХЛ, мы всегда предлагает только наиболее интересные прогнозы на этот вид спорта. Сегодня наше внимание привлекло противостояние команды Трактор и команды Динамо Москва. Оба клуба довольно известны в европейском хоккее, так как имеют богатую историю и множество титулов. Между собой команда Трактор и команда Динамо Москва провели достаточно матчей, поэтому противостояние этих хоккейных клубов привлекает внимание у любителей этого вида спорта. Сейчас в составе обеих команд выступают известные хоккеисты, которые показывают отличные командные взаимодействия и индивидуальное мастерство. Наши эксперты думают, что сегодняшний матч вполне способен не только понравиться болельщикам, но и стать одной из наиболее результативных игр данного тура КХЛ. Прогнозы наших экспертов не только повысят интерес к данному противостоянию, но и позволят выиграть деньги в букмекерских конторах.

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