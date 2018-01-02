КХЛ.Барыс — Югра: прогноз, ставки букмекера на матч. 03.01.18

Матч, в котором между собой встретятся хоккеисты команды Барыс и хоккеисты команды Югра должен получиться просто отличным. Обе команды сейчас находятся на подъеме, об этом свидетельствуют их матчи в чемпионате КХЛ. Сейчас как раз самое время стабильно набирать очки, чтобы к концовке регулярного сезона чувствовать себя уверенно в турнирной таблице, и не откладывать завоевание путевки в плей-офф на последнюю игру. По словам наставников команд, сейчас хоккеисты вышли на пик формы, поэтому команды могут обыграть практически любой клуб чемпионата КХЛ. Но, любой обыгрывать не надо, сейчас, как раз, командам предоставляется отличный шанс обыграть одного из наиболее принципиальных соперников. Напомним, что взаимоотношения между командой Барыс и командой Югра – далеко недружеские. Оба клуба постоянно соперничают между собой в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также нередко встречаются в финальных стадиях плей-офф. Наши эксперты считают, что сегодняшний матч будет очень непростым для хоккеистов обеих команд, так как сейчас клубам важно не терять очки в турнирной таблице, а наоборот – наращивать преимущество, чтобы перед матчами плей-офф основные игроки могли получить отдых. По словам наставников команд, сегодня оба клуба с первых минут матча будут действовать сильнейшими составами, поэтому болельщики вполне закономерно рассчитывают на интересный хоккей в этом матче.

По мнению экспертов нашего ресурса, игра, в которой на площадке команды Барыс сойдутся команда Барыс и команда Югра, должна получиться зрелищной и результативной. В нынешнем сезоне КХЛ оба хоккейных клуба выступают просто великолепно. Команды отлично проводят матчи, добиваются побед и являются одними из главных претендентов не только на попадание в плей-офф, но и на борьбу за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч. Это позволило нам определить некоторые интересные закономерности. Для этого мы использовали матчи, которые команды играли между собой в прошлом сезоне, а также приложили статистику матчей этих команд в нынешнем сезоне. Также, мы выяснили, что в предстоящем очном матче оба клуба будут выступать сильнейшими составами. Из этого следует, что тренеры всерьез рассчитывают на победу в этом матче. Если посмотреть на турнирную таблицу, то существенных изменений, в случае победы одной из команд, не произойдет. Однако, победа позволит каждой команду существенно упрочнить свои турнирные позиции, так как до конца чемпионата осталась еще довольно много матчей, поэтому необходимо уже сейчас заботиться о том, чтобы занять более высокое место в турнирной таблице, так как в плей-офф это даст определенное преимущество. Да и сам по себе матч важен обеим командам, так как это отличная возможность продемонстрировать свою силу и настрой.

Эксперты нашего ресурса после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда встретится с командой Югра, пришли к выводу, что фаворитом предстоящего матча являются хоккеисты хозяев площадки. Команда Барыс в последних матчах показала слаженную командную игру, благодаря которой смогла добиться отличных результатов. Клуб находится в верхней части турнирной таблице, претендует на попадание в плей-офф и просто великолепно играет на родной площадке. Болельщики непременно будут поддерживать своих кумиров. Гостям будет тяжело в этом матче не только из-за того, что матч будет проходить в родных стенах команды Барыс. Команда Югра будет выступать в этой игре в ослабленном составе, так как из-за травм на эту игру не смогут выйти несколько ведущих хоккеистов. Это довольно тяжелая потеря для команды Югра, поэтому вряд ли команде удастся найти полноценную замену выбывшим хоккеистам за столь короткое время. Поэтому, в противостоянии команды Барыс и команды Югра мы рекомендуем делать ставки на то, что в матче победит команда Барыс. Относительно количества заброшенных шайб, наши эксперты полагают, что в сегодняшней игре голов будет много, так как впереди у команд играют опытные хоккеисты, а сами команды постоянно стараются атаковать ворота своих соперников. Также мы ожидаем, что команда Югра перебьет количество штрафных минут, предлагаемых букмекерами, так как, скорее всего, клуб будет сдерживать многочисленные атаки хозяев площадки через грубую игру.

Игра завершиться победой Барыс — 1.9, никто не победит в игре — 3.6, игра завершиться победой Югра — 4.2.

Благодаря экспертам нашего ресурса, которые постоянно ищут наиболее интересные матчи в регулярном чемпионате КХЛ, мы всегда предлагает только наиболее интересные прогнозы на этот вид спорта. Сегодня наше внимание привлекло противостояние команды Барыс и команды Югра. Оба клуба довольно известны в европейском хоккее, так как имеют богатую историю и множество титулов. Между собой команда Барыс и команда Югра провели достаточно матчей, поэтому противостояние этих хоккейных клубов привлекает внимание у любителей этого вида спорта. Сейчас в составе обеих команд выступают известные хоккеисты, которые показывают отличные командные взаимодействия и индивидуальное мастерство. Наши эксперты думают, что сегодняшний матч вполне способен не только понравиться болельщикам, но и стать одной из наиболее результативных игр данного тура КХЛ. Прогнозы наших экспертов не только повысят интерес к данному противостоянию, но и позволят выиграть деньги в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: