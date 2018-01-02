ЦСКА — Йокерит прогноз и ставки от профессионала 03.01.18

Все команды, выступающие в регулярном сезоне КХЛ, каждый сезон проводят между собой по несколько матчей. В нынешнем сезоне наши эксперты обратили внимание на матч, который состоится в ближайшем туре КХЛ – команда ЦСКА будет противостоять команде Йокерит. Оба клуба отлично знакомы друг с другом, так как постоянно соперничают только за самые высокие места в регулярном чемпионате и плей-офф. Матчи команды ЦСКА и команды Йокерит всегда проходят напряженно, здесь всегда много борьбы, много жестких приемов и столкновений, а победитель, обычно, определяется при помощи овертайма или посредством буллитов. Наши эксперты полагают, что и сегодняшний матч не станет исключением. Оба клуба показывают отличные результаты, они много атакуют, много бросают, и в результате добиваются побед, которые позволяют им подниматься все выше в турнирной таблице. Сейчас команды показывают качественный командный хоккей. Наставники подчеркивают, что клубы выходят на пик формы, так что, болельщики смогут стать свидетелями действительно мощного хоккея, когда в своих лучших игровых кондициях будут пребывать хоккеисты обеих команд. Победителя в этой паре определить очень тяжело, так как и команда ЦСКА, и команда Йокерит вполне могут выиграть как разгромно, так и сыграть вничью основное время, оставив выяснение отношений на совесть случая.

По мнению экспертов нашего ресурса, игра, в которой на площадке команды ЦСКА сойдутся команда ЦСКА и команда Йокерит, должна получиться зрелищной и результативной. В нынешнем сезоне КХЛ оба хоккейных клуба выступают просто великолепно. Команды отлично проводят матчи, добиваются побед и являются одними из главных претендентов не только на попадание в плей-офф, но и на борьбу за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч. Это позволило нам определить некоторые интересные закономерности. Для этого мы использовали матчи, которые команды играли между собой в прошлом сезоне, а также приложили статистику матчей этих команд в нынешнем сезоне. Также, мы выяснили, что в предстоящем очном матче оба клуба будут выступать сильнейшими составами. Из этого следует, что тренеры всерьез рассчитывают на победу в этом матче. Если посмотреть на турнирную таблицу, то существенных изменений, в случае победы одной из команд, не произойдет. Однако, победа позволит каждой команду существенно упрочнить свои турнирные позиции, так как до конца чемпионата осталась еще довольно много матчей, поэтому необходимо уже сейчас заботиться о том, чтобы занять более высокое место в турнирной таблице, так как в плей-офф это даст определенное преимущество. Да и сам по себе матч важен обеим командам, так как это отличная возможность продемонстрировать свою силу и настрой.

Эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой ЦСКА и командой Йокерит фаворитами противостояния являются гости. Несмотря на то, что команда ЦСКА будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, сейчас хоккеисты клуба явно не в лучшей форме. Об этом можно судить, глядя на последние результаты команды в чемпионате КХЛ. Кроме этого, сейчас у команды довольно много травмированных, так что наставнику придется принимать непростые решение относительно того, кто будет принимать участие в матче. Команда Йокерит в нынешнем сезоне показывает стабильный хоккей. Относится это к выездным матчам, где хоккеисты команды Йокерит выглядят надежнее своих соперников и за счет этого им удается набирать очки. С турнирной точки зрения у гостей тоже более выгодная позиция в турнирной таблице, да и травмированных хоккеистов у команды Йокерит нет. Поэтому, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Йокерит в этой игре вполне оправдана. Кроме этого, наши эксперты предлагают делать ставки на то, что в матче будет заброшено много шайб, что позволит командам перебить тотал, заявленный букмекерами. Также в этой игре мы ждем много нарушений, так как игра – принципиальное противостояние команды ЦСКА и команды Йокерит, а подобные матчи всегда проходят в борьбе, сопровождаемой грубостью и удалениями.

В матче победителем будет ЦСКА — 1.8, нет победителей — 3.8, в матче победителем будет Йокерит — 4.3.

Прогнозировать матчи КХЛ очень непросто. Эксперты нашего ресурса могут рассказать об этом на своем опыте. Сейчас чемпионат серьезно развивается. Ежегодно принять участие в чемпионате приглашаются новые клубы. Это серьезно влияет на уровень команд, так как теперь, чтобы принять участие в плей-офф, необходимо достойно выступать на протяжении всего чемпионата, выдерживая серьезную конкуренцию. Если на первых порах к этому оказались не готовы многие хоккейные клубы, то теперь практически всем командам, принимающим участие в КХЛ, по плечу пройти всю дистанцию. Поэтому соперничество за попадание в плей-офф серьезно ужесточилось, и сейчас для команд имеет значение каждый матч. Поэтому, в последних сезонах команд полностью настраивают себя на победы в каждых матчах, где они будут принимать участие. Следовательно, нашим экспертам еще интереснее работать, так как каждый матч – это возможность победить букмекера, предложив качественный прогноз.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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