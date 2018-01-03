КХЛ.Динамо Рига — Нефтехимик: прогноз, ставки букмекера на матч. 04.01.18

Все команды, выступающие в регулярном сезоне КХЛ, каждый сезон проводят между собой по несколько матчей. В нынешнем сезоне наши эксперты обратили внимание на матч, который состоится в ближайшем туре КХЛ – команда Динамо Рига будет противостоять команде Нефтехимик. Оба клуба отлично знакомы друг с другом, так как постоянно соперничают только за самые высокие места в регулярном чемпионате и плей-офф. Матчи команды Динамо Рига и команды Нефтехимик всегда проходят напряженно, здесь всегда много борьбы, много жестких приемов и столкновений, а победитель, обычно, определяется при помощи овертайма или посредством буллитов. Наши эксперты полагают, что и сегодняшний матч не станет исключением. Оба клуба показывают отличные результаты, они много атакуют, много бросают, и в результате добиваются побед, которые позволяют им подниматься все выше в турнирной таблице. Сейчас команды показывают качественный командный хоккей. Наставники подчеркивают, что клубы выходят на пик формы, так что, болельщики смогут стать свидетелями действительно мощного хоккея, когда в своих лучших игровых кондициях будут пребывать хоккеисты обеих команд. Победителя в этой паре определить очень тяжело, так как и команда Динамо Рига, и команда Нефтехимик вполне могут выиграть как разгромно, так и сыграть вничью основное время, оставив выяснение отношений на совесть случая.

Наши эксперты после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда Динамо Рига сойдется с командой Нефтехимик, сделали вывод, что матч для обоих хоккейных клубов будет непростым, а сама игра должна получиться очень напряженной. Обе хоккейных команды, которые встретятся между собой – представители верхней части турнирной таблицы. Эти клубы всегда сражаются только за самые высокие места в чемпионате, поэтому их очные противостояние не только интригуют своей непредсказуемостью, но и позволяют болельщикам наслаждаться отличным хоккеем в исполнении лучших хоккеистов чемпионата КХЛ. Обе команды в нынешнем сезоне показывают достойную игру, которая позволяет им занимать высокие места в турнирной таблице. Сейчас обе команды входят в число основных претендентов на попадание в плей-офф. Помимо этого, букмекеры полагают, что они могут стать и основными претендентами в борьбе за Кубок Гагарина. Но, об этом рано говорить, так как до матчей плей-офф командам предстоит сыграть еще достаточно матчей в регулярном чемпионате. Для попадания в плей-офф нужно, в первую очередь, демонстрировать стабильность, с этим у команд пока все в порядке, так что, в очном противостоянии ожидается стабильный атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб. Ниже можно ознакомиться с прогнозами на этот матч, которые предоставили наши эксперты после тщательного анализа линии и статистики.

В матче, который состоится между командой Динамо Рига и командой Нефтехимик фаворитами, по мнению экспертов, являются хозяева площадки. Сейчас в КХЛ чемпионат подходит к своей середине, поэтому силы команд уже более-менее понятны. Помимо этого, глядя на составы и уровень игры, который демонстрируют команды, можно говорить о том, какие именно задачи они будут решать в оставшейся части сезона. Команда Динамо Рига показывает великолепный хоккей. Клуб отлично зарекомендовал себя на старте сезона, и продолжает демонстрировать слаженную командную игру. Благодаря этому, команда является одним из лидеров турнирной таблицы, и вполне вероятно, что будет одним из основных претендентов на завоевание Кубка Гагарина. Гости пока в непонятной форме. В команде достаточно известных хоккеистов, однако командной игры клуб не демонстрирует. Из-за этого его результаты в сезоне довольно посредственные, и пока непонятно, сможет ли клуб пробиться в плей-офф. В родных стенах команда Динамо Рига демонстрирует агрессивный хоккей. Поэтому, мы полагаем, что хозяевам площадки хватит сил победить соперника, который находится в неоптимальной форме. Неплохой ставкой на этот матч мы считаем ставку на то, что команда Динамо Рига перебьет индивидуальный тотал шайб, который предлагают букмекеры. Еще интересной ставкой выглядит индивидуальный тотал штрафных минут гостей на больше, которые в выездных матчах всегда играют довольно грубо.

Победителем станет Динамо Рига — 1.8, победителем станет Нефтехимик — 4.3, в игре никто не победит в основное время — 3.8.

Эксперты нашего ресурса пристально следят за матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Мы стараемся подыскивать наиболее интересные противостояния, в которых принимают участие лучшие хоккейные клубы чемпионата. В предстоящем туре мы решили спрогнозировать матч, в котором будут противостоять друг другу две известные европейские хоккейные команды. Мы тщательно подготовились к этому матчу, досконально изучили статистику противостояний этих команд, а также статистику выступления этих команд в текущем сезоне. Все это позволило нашим экспертам сделать определенные выводы, которые нашли отражение в прогнозах на эту игру. Вообще, эксперты нашего ресурса считают, что в чемпионате КХЛ говорить о победе какого-либо клуба до финального свистка – бессмысленно, так как в этом виде спорта всегда играют до конца, и пока не прозвучит финальная сирена – рано говорить о победе той или иной команды. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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