Адмирал — Авангард прогноз профессионала на матч КХЛ 07.01.18

Чемпионат КХЛ в последние годы стал одним из наиболее популярных и зрелищных европейских хоккейных чемпионатов. Во многом это произошло благодаря тому, что здесь принимают участие не только хоккейные клубы из России, но и из других европейских и азиатских стран. Это позволяет не только увеличить аудиторию любителей данного вида спорта, но и, возможно, в будущем расширить круг участников, пригласив новые хоккейные клубы из Европы и Азии. Несмотря на разный уровень подготовки, и возможностей, хоккейные клубы КХЛ демонстрируют практически одинаковый уровень игры, сражаясь в каждом матче до финальной сирены. Наши эксперты неоднократно прогнозировали матчи КХЛ. Это довольно-таки нетрудно, так как достаточно вооружиться статистикой выступлений клубов в нынешнем сезоне и статистикой выступлений этих клубов в матчах между собой. В общем, потребуется только понимание игры и умение пользовать источниками альтернативной информации. Важно понимать, что практически все команды в чемпионате КХЛ ведут борьбу за попадание в плей-офф для того чтобы принять участие в матчах на вылет, которые дают право побороться за право выиграть Кубок Гагарина. Это почетный трофей, который подчеркивает, что клуб-обладатель не только достойно выступил в плей-офф, но и смог завершить регулярный чемпионат на высоком месте. Сегодня соперниками будут команда Адмирал и команда Авангард – известные хоккейные клубы, которые являются фаворитами всего чемпионата, так что, матч обещает быть очень интересным.

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать только наиболее интересные матчи в регулярном сезоне КХЛ. Хотя, если говорить об этом чемпионате, то стоит подчеркнуть, что в последние годы уровень чемпионата существенно улучшился. Сейчас принять участие в чемпионате КХЛ стремятся многие хоккейные клубы не только из Европы. Это говорит о том, что уровень хоккеистов, выступающих в командах – достаточно высок. Если взглянуть на сам чемпионат, то можно обратить внимание не только на большое количество известных хоккеистов, которые выступают в чемпионате в составе разных команд, но и на практически равные результаты клубов в битве за места плей-офф. Пока еще рано говорить о том, какие из команд будут бороться между собой за титул лучшей команды КХЛ по итогам нынешнего сезона. Сейчас только одно можно сказать наверняка – концовка сезона пройдет в очень напряженной борьбе, так как желающих попасть в число лучших клубов по итогам сезона будет намного больше, чем мест в плей-офф. Скорее всего, команды, которые сегодня сыграют между собой – команда Адмирал и команда Авангард, смогут попасть в плей-офф, так как они пока демонстрируют ровные результаты. Если клубы продолжат играть в таком духе, то смогут квалифицироваться в плей-офф с высоких мест, что позволит им получить в первых матчах плей-офф более легких соперников. Так что, клубам есть куда стремиться.

Наши эксперты, составляя прогноз на матч КХЛ, в которой встретятся команда Адмирал и команда Авангард, заметили одну любопытную деталь. Многие тренеры и хоккеисты говорили о том, что на ледовой площадке хозяев очень тяжело играть. Глядя на результаты нынешнего сезона, мы тоже пришли к такому выводу, поэтому, в очном противостоянии команды Адмирал и команды Авангард, мы советуем делать ставки на то, что хозяева площадки не проиграют в основное время. Гости несколько превосходят своих соперников, однако из-за травм матч в составе гостей пропустят несколько ведущих хоккеистов. Это должно ослабить команду Авангард, вдобавок к этому, у клуба был довольно напряженный график игр, что тоже говорит в пользу нашей ставки. Да и хозяева площадки сейчас находятся в хорошей форме. Поэтому, мы не видим причин для того чтобы давать на них такой высокий коэффициент. Еще одной симпатичной ставкой в этом матче нам видится общий тотал заброшенных шайб на больше. Обе команды показывают в нынешнем сезоне результативный хоккей, много бросают по воротам соперника и забрасывают много шайб, да и личные встречи между этими клубами частенько заканчиваются большим количеством шайб. Так что, ждем здесь результативный хоккей. А вот общий тотал штрафных минут мы советуем играть на меньше, так как команда Адмирал и команда Авангард не являются самыми грубыми клубами КХЛ.

Ничья в основное время — 3.8, победит в противостоянии Адмирал — 1.8, победит в противостоянии Авангард — 4.3.

Отличный хоккей должны продемонстрировать команда Адмирал и команда Авангард. Напомним, что оба хоккейных клуба сейчас находятся в отличной форме благодаря тому, что основные хоккеисты этих команд вернулись в строй после непродолжительного отсутствия. Между собой команды встречались неоднократно, именно это и позволило нам обратить внимание на эти хоккейные клубы, точнее, на матч между ними. Соперники всегда непредсказуемо играют друг против друга, поэтому этот матч и заинтересовал наших прогнозистов. Мы думаем, что в сегодняшнем матче обе команды способны победить, однако, по правилам хоккея, победителем будет только один хоккейный клуб. Поэтому, мы полагаем, что сегодня всех любителей хоккея ждет очень интересное и непредсказуемое противостояние, участие в котором примут одни из наиболее ярких хоккейных клубов КХЛ, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф. Советуем не пропустить этот матч, ставки на который уже предлагают наши эксперты.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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