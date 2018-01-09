Нэшвилл — Эдмонтон прогноз и ставки от профессионала 10.01.18

НХЛ – особенный чемпионат и не только потому, что здесь выступают лучшие хоккеисты современности. Здесь спортсмены сражаются на ледовой площадке с первых и до последних секунд матча. В этом чемпионате невозможно увидеть наплевательского отношения к игре, даже если команда безнадежно уступает своим соперникам в несколько шайб, это не означает, что хоккеисты смирились с поражением, и просто доигрывают игру, в любой момент игра может измениться, и уже аутсайдеры будут в роли фаворитов. События в хоккее меняют стремительно, а в чемпионате НХЛ преимущество может переходить из рук в руки в течении периода. Команда Нэшвилл и команда Эдмонтон, которым предстоит сыграть между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, известны своими противостояниями. Оба клуба имеют в своих составах известных хоккеистов, которые показывают слаженные командные действия, а также демонстрируют прекрасную индивидуальную технику. Это позволяет клубам претендовать на попадание в плей-офф. Вообще, все клубы НХЛ в более-менее равной степени имеют шансы участвовать в плей-офф, для этого необходимо всего лишь стабильно выступать в регулярном чемпионате. Однако очень тяжело демонстрировать стабильность при напряженном графике игр, с чередующимися домашними и выездными сериями матчей. Поэтому только действительно достойные клубы могут пройти эту дистанцию.

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором определять сильнейшего будут хоккеисты команды Нэшвилл и хоккеисты команды Эдмонтон оказался непростым для прогнозирования. В первую очередь, необходимо сказать о том, что в чемпионате НХЛ выступает большое количество действительно классных клубов. Практически у всех команд достаточно солидный бюджет, поэтому они могут себе позволить пригласить известных хоккеистов и менеджеров. Поэтому слабых команд в НХЛ нет априори. Каждый клуб ведет борьбу за попадание в плей-офф, следовательно, не важных матчей в регулярном чемпионате нет, так как проигрыш может существенно сказаться на расположении команд в турнирной таблице, и тот клуб, который входил в зону плей-офф, может легко ее покинуть. Таким образом, команда Нэшвилл и команда Эдмонтон подходят к очному противостоянию в полной боевой готовности. Это можно судить по составам, а также по словам менеджеров, которые много говорили о значимости победы для их клубов в этом матче. Наши эксперты сделали вывод, что игра будет достаточно динамичной, так как между собой команда Нэшвилл и команда Эдмонтон практически во всех последних противостояниях играли в быстрый хоккей со множеством бросков по воротам друг друга. Чего-то подобного стоит ждать и в этом матче. Поэтому, мы советуем болельщикам не пропустить это противостояние и подогреть интерес к матчу ставками от наших экспертов!

Для экспертов нашего ресурса матч между командой Нэшвилл и командой Эдмонтон с самого начала не вызывал сомнений относительно того, кто победит в этой игре. Хозяева площадки сейчас демонстрируют просто сумасшедшую игру в регулярном чемпионате НХЛ, которая приносит им успех в каждом матче. На родной площадке клуб вообще играет великолепно, не оставляя от соперников камня на камне при поддержке родных трибун. Гости что-то в нынешнем чемпионате пока не могут найти свою игру. Команда Эдмонтон, несмотря на щедрые похвалы авансом на старте чемпионата, пока не оправдывает надежд. Возможно, это связано с тем, что у гостей довольно много хоккеистов основы находится в лазарете. Да и выездная серия клуба несколько затянулось, поэтому хоккеисты могли устать. В общем, наши эксперты в сегодняшнем матче уверены в победе хозяев площадки, и предлагают делать ставку не только на победу команды Нэшвилл в этом матче, но и на то, что клуб сможет пробить фору, предложенную букмекерами. Относительно количества шайб в этой игре, наши эксперты полагают, что лучше делать ставки на индивидуальный тотал хозяев площадки на больше, так как команда Нэшвилл атакует на протяжении трех периодов, независимо от того, какой счет на табло. Еще можно сыграть индивидуальный тотал штрафных минут команды Эдмонтон на больше. Скорее всего, гости будут останавливать быстрые атаки хоккеистов команды Нэшвилл грубыми приемами, за которые будут получать удаления.

Триумфатором игры станет Нэшвилл — 1.9, нет победителей — 3.6, триумфатором игры станет Эдмонтон — 4.2.

В НХЛ нет слабых команд, и именно этим данный хоккейный чемпионат привлекает любителей этого вида спорта. Здесь довольно высокая конкуренция, и каждый матч имеет важное значение с точки зрения расстановки команд в турнирной таблице. Напомним, что только лучшие хоккейные клубы по итогам регулярного сезона смогут выступать в плей-офф. Для этого необходимо показывать стабильную игру на протяжении всего регулярного чемпионата. Команда Нэшвилл и команда Эдмонтон, которые будут определять победителя в очном матче, сейчас демонстрируют неплохие результаты. Это означает, что болельщики, которые будут наблюдать за ходом игры, могут рассчитывать на зрелищный и результативный хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Исходя из статистических данных, а также учитывая текущую форму хоккеистов, эксперты нашего ресурса предлагают любителям хоккея несколько интересных ставок на этот матч. Мы полагаем, что благодаря нашим прогнозам наблюдать за этим противостоянием будет еще интереснее, а главное – можно выиграть деньги в букмекерских конторах. Так что, присоединяйтесь!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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